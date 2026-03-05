Ο Πολάκης δεν απάντησε στα καρφιά Ζαχαριάδη.

Το προηγούμενο βράδυ, όπως πληροφορούμαστε, υπήρχε και τηλεφώνημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Πολάκη για την ανάρτησή του σχετικά με τον ξυλοδαρμό CEO της CEPAL.

Αποτέλεσμα του τηλεφωνήματος ήταν να βάλει ο Π. Πολάκης υστερόγραφο στην ανάρτησή του ότι δεν δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, πάντως, με δηλώσεις του ως εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») κάλεσε τον βουλευτή Χανίων να αποσύρει την ανάρτησή του.

Ο Πολάκης δεν απάντησε, αλλά και δεν κατέβασε την κατέβασε την ανάρτηση αλλά και δεν απάντησε στον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος.

Η παρέμβαση Ζαχαριάδη πάντως καταγράφηκε έστω και αν δεν μοιράστηκε επισήμως από το γραφείο Τύπου του κόμματος...

Β.Σκ.