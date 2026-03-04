Κάθετα αντίθετος με τη... διαδικτυακή τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη για τον ξυλοδαρμό του CEO της CEPAL εμφανίστηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, εκφράζοντας μάλιστα την άποψη πως ο βουλευτής Χανίων «πρέπει να κατεβάσει αυτήν την ανάρτηση».

«Είναι προφανές ότι δε συμφωνώ, ότι μία τέτοια άποψη δεν εντάσσεται σε καμία εκδοχή Αριστεράς και νομίζω ότι πρέπει να κατεβάσει αυτή την ανάρτηση» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης και αξήγησε:

«Είναι δύο χωριστά ζητήματα: Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με το ζήτημα των funds. Αλλά δεν αντιμετωπίζουμε τον ασύδοτο καπιταλισμό με τραμπουκισμό. Και τι θα γίνει; Θα δέρνουμε τα στελέχη των funds, τα στελέχη των τραπεζών, των εταιρειών ενέργειας, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς; Και δεν είναι εξήγηση αυτό το οποίο γράφει στο τέλος ότι η βία δεν είναι δικαιολογία. Είναι άλλο το θέμα του ασύδοτου καπιταλισμού και ότι χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή, γιατί με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγή και έχουμε επίθεση των funds στα σπίτια των ανθρώπων, στην επιχειρηματικότητα, τους ξεζουμίζουν με την ακρίβεια.Είναι ένας κύκλος καρτελοποίησης της οικονομίας. Και προφανώς κανένα όργανο δεν άρχισε επειδή κακώς, κάκιστα και το καταδικάζουμε, κάποιοι αποφάσισαν -δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει και η έρευνα- να προπηλακίζουν, να χτυπήσουν, να τραμπουκίζουν ένα golden boy».

«Εγώ σε αυτό το κόμμα, για να είμαστε συνεννοημένοι, μπήκα για τον Κύρκο και τον Παπαγιαννάκη. Αυτό ήταν το κόμμα πάντα και στα καλύτερά του και τα χειρότερά του. Και εφόσον είμαι εγώ σε αυτό το κόμμα και σε αυτό το κόμμα θέλω να είμαι, αυτό το κόμμα είναι αυτό, δεν είναι άλλο» κατέληξε.

