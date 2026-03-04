Σοβαρή αποκάλυψη Κουτσούμπα μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή.

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα σχετικά με την επίθεση με drones που δέχτηκε η Κύπρος προχώρησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή.

Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες λίγη ώρα μετά την ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε πως έχουν φτάσει πληροφορίες στον Περισσό, οι οποίες αναφέρουν ότι δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν ως στόχο την βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Ερωτηθείς εάν αυτό συνιστά εκτίμηση, ο γενικός γραμματέας απάντησε: «το ξέρουμε».

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ, για ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και επανέλαβε πως οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα και η αξιοποίησή τους, δημιουργούν κινδύνους για τη χώρα μας.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.