Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση την Κύπρο.

Βίντεο καταγράφει την στιγμή που τα ελληνικά F-16 απογειώνονται στην Κύπρο, μετά από συναγερμό που σήμανε λόγω ύποπτου αντικειμένου στην Αμερικανική πρεβεία στη Λευκωσία.

{https://x.com/Sigmalivecom/status/2029110250322739289}

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έγραψε στο X ότι «εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».