Ένας όμορφος οικισμός της Στερεάς Ελλάδας με πλούσια αρχαία ιστορία, που παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ένας προορισμός στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, που μπορεί να μη διαφημίζεται ιδιαίτερα, ωστόσο προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εικόνες της φύσης και ιστορία.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι αποτελεί μια χώρα με εντυπωσιακό γεωμορφολογικό ανάγλυφο, «κρυμμένους» οικισμούς και προορισμούς που κουβαλούν πλούσια ιστορία, έντονο θρησκευτικό αποτύπωμα και βαθιές μυθολογικές αναφορές.

Η χώρα δεν ξεχωρίζει μόνο για τα νησιά της, τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά και τους ορεινούς οικισμούς της, αλλά και για τους ιδιαίτερους προορισμούς που οι ταξιδιώτες συχνά τους διασχίζουν, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν την ιστορία τους.

Έτσι λοιπόν, στη Στερεά Ελλάδα, στους πρόποδες ενός βουνού που δεσπόζει στον κάμπο, συναντά κανείς έναν οικισμό με έντονο ιστορικό αποτύπωμα. Η σύγχρονη εικόνα του συνυπάρχει με τα κατάλοιπα μιας αρχαίας πόλης, υπενθυμίζοντας τη συμβολή του σε σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας.

Ο λόγος για την Ελάτεια, μια κωμόπολη της Φθιώτιδας, χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Καλλίδρομου όρους.

Η Ελάτεια λοιπόν, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικισμούς της Στερεάς Ελλάδας, στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας, χτισμένη αμφιθεατρικά στις ανατολικές πλαγιές του όρους Καλλίδρομο, σε υψόμετρο περίπου 180 μέτρων. Η θέα από το σημείο «κοιτάει» στην ανατολική πλευρά του Κηφισού, ενώ ο Παρνασσός δεσπόζει ακριβώς απέναντι, συνθέτοντας ένα μοναδικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς.

Η γεωγραφική της θέση την καθιστά σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λαμίας και μόλις 7 χιλιόμετρα από την Κάτω Τιθορέα, που αποτελεί σήμερα το «κέντρο» του δήμου. Μέχρι το 1916 ήταν γνωστή ως Δραχμάνι, ένα όνομα προερχόμενο από την Τουρκοκρατία. Αργότερα, μετονομάστηκε σε Ελάτεια προς τιμήν της αρχαίας πόλης που βρισκόταν στην ίδια περιοχή, βορειότερα από τον σημερινό οικισμό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αρχαία Ελάτεια υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Φωκίδας, με έντονη παρουσία στο πέρασμα των χρόνων.

Τα ερείπιά της διατηρούνται μέχρι και σήμερα, υπενθυμίζοντας τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή του τόπου και τη σύνδεσή του με γεγονότα που επηρέασαν την πορεία της ελληνικής ιστορίας.

Στην ευρύτερη περιοχή σώζονται τμήματα αρχαίων τειχών και σημαντικοί τάφοι της μυκηναϊκής περιόδου, στοιχεία που μαρτυρούν συνεχή κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια. Η Ελάτεια, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, κρύβει αρχαιολογικούς θησαυρούς, ορισμένοι εκ των οποίων δεν είναι ευρέως γνωστοί στο κοινό.

Σήμερα, συνδυάζει την ιστορική της βαρύτητα με μια γαλήνια καθημερινότητα και το μεγαλείο της φύσης. Τα παραδοσιακά σπίτια, οι μικρές πλατείες και η θέα προς τον κάμπο δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης. Το Καλλίδρομο προσφέρεται για πεζοπορίες, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται οι Θερμοπύλες και άλλοι ιστορικοί τόποι της Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της περιοχής.

Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή της Ελάτειας διοργανώνονται πλέον φεστιβάλ και μουσικές εκδηλώσεις – ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες - καθώς ο χώρος προσφέρει πλούσια σκίαση, άπλετο χώρο και μέρη για εξορμήσεις σε κοντινές αποστάσεις.

