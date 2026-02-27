Οι αρχές διερευνούν την ταυτότητα των δραστών και το αν κατάφεραν να αποσπάσουν πολύτιμα αντικείμενα από τον χώρο.

Θρασύτατοι χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο νεκροταφείο του Γαρδικίου Φθιώτιδας, ψάχνοντας για λίρες. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί της Παρασκευής από κατοίκους του χωριού, οι οποίοι σοκαρίστηκαν αντικρίζοντας την καταστροφή και τις ζημιές που προκάλεσαν οι δράστες.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr οι επιτήδειοι έδρασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Χρησιμοποίησαν εργαλεία για ανασκαφή και ανίχνευση πολύτιμων μετάλλων, οργανώνοντας μια καλά σχεδιασμένη καταδρομική επιχείρηση. Οι κάτοικοι σημειώνουν ότι οι δράστες πιθανότατα προσέγγισαν το νεκροταφείο μέσω ερημικών μονοπατιών, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επαφή με ανθρώπους του χωριού.

Η καταστροφή στην Αγία Τράπεζα προκάλεσε σοκ στους κατοίκους, καθώς η εκκλησία αποτελεί σημείο αναφοράς για το χωριό και τον τοπικό πολιτισμό. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας ανέλαβε άμεσα την προανάκριση, ενώ στο σημείο έσπευσαν και έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών για τη λήψη αποτυπωμάτων και τη συλλογή στοιχείων.