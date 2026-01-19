Οι κυνηγοί στον νομό Φθιώτιδας αλλάζουν τόπο κυνηγιού από φόβο.

Σοβαρή ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς επιθέσεις λύκων σε κυνηγόσκυλα στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με το LamiaNow.gr, με τους κυνηγούς να αναφέρουν πρωτόγνωρη και επικίνδυνη αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Μέσα σε τέσσερις μέρες, δέκα σκυλιά κατασπαράχθηκαν, ενώ λύκοι εμφανίζονται πλέον κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ο ταμίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας, Λάμπρος Καλύβας, τόνισε ότι οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον τα Σαββατοκύριακα, αλλά καταγράφονται καθημερινά. Από την περιοχή του Γαρδικίου έως την Παλαιοβράχα, μέσα σε τέσσερις μέρες καταγράφηκαν δέκα νεκρά κυνηγόσκυλα – αριθμός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

«Ο λύκος κυνηγά πλέον σκυλιά», δήλωσε ο κ. Καλύβας, σημειώνοντας ότι αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς διαφορετική από το παρελθόν, όταν οι λύκοι περιορίζονταν σε επιθέσεις σε κοπάδια. Σήμερα φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τους ήχους από τα κουδούνια και τα μπίπερ των σκύλων και τους επιτίθενται άμεσα.

Ανησυχίες για υβρίδια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα παρουσίας υβριδίων λύκων, καθώς καταγράφηκαν ζώα με ασυνήθιστες χρωματικές παραλλαγές που δεν αντιστοιχούν στον γνήσιο ελληνικό λύκο. Όπως εξήγησε ο κ. Καλύβας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πρωτόκολλο διαχείρισης με αναλύσεις DNA και, αν χρειαστεί, απομάκρυνση υβριδίων για την προστασία του είδους.

«Αν επιβεβαιωθεί ο υβριδισμός, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όχι μόνο για τον λύκο αλλά και για τον άνθρωπο», υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ.Καλύβας αναφέρθηκε σε εμφάνιση λύκων μέσα ή πολύ κοντά σε οικισμούς, ακόμη και σε περιόδους με κανονικές καιρικές συνθήκες, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για αλλαγή συμπεριφοράς.

Σε απόγνωση οι κυνηγοί

Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά, πολλές κυνηγετικές ομάδες αναγκάζονται να αλλάζουν περιοχές και τρόπους κυνηγιού για την προστασία των σκύλων τους. «Για εμάς το σκυλί δεν είναι εργαλείο, είναι σύντροφος», σημείωσε ο κ. Καλύβας.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος καλεί τις αρμόδιες αρχές να δράσουν άμεσα με επιστημονική τεκμηρίωση και κεντρικές αποφάσεις πριν το πρόβλημα πάρει μη αναστρέψιμες διαστάσεις.

{https://youtu.be/7ksFRi1TCcw}