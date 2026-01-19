Πώς θα κινηθεί η ψυχρή εισβολή τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση Κολυδά για τις περιοχές που θα χιονίσει.

Η χώρα βρίσκεται σε κλοιό χιονιά με την θερμοκρασία να έχει «βουτήξει» απότομα σε χαμηλά επίπεδα, το χιόνι να έχει κάνει δυναμικά την εμφάνισή του και τον καιρό να μας θυμίζει χειμώνες άλλων εποχών. Η βαρυχειμωνιά καλά κρατεί με τις επόμενες μέρες να κινούνται στο ίδιο μοτίβο με το ψύχος να είναι ιδιαιτέρως αισθητό ενώ από την Τετάρτη θα μας «πολιορκήσει» και μια νέα γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα σαρώσουν τη χώρα. Σύμφωνα και με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR, Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές μας με διαταραχές διαρκείας όπως αποτυπώνεται και στην εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς την Τρίτη, ο καιρός θα διατηρηθεί χειμωνιάτικος, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιoνοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται πιο αίθριες συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ειδικά στα νότια και τα θαλάσσια, φτάνοντας σε επίπεδα θύελλας. Παράλληλα το βαρομετρικό χαμηλό από την Τυνησία θα προκαλέσει γενικευμένη κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους. Την Τετάρτη, οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα θα υποχωρούν σταδιακά, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα παραμείνουν στα δυτικά και στο Αιγαίο. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία δείχνει έναν χειμώνα επίμονο αλλά όχι ακραίο, με διαδοχικές διαταραχές και δυναμική, μεταβαλλόμενη εξέλιξη.

Θοδωρής Κολυδάς: Πού και πότε θα χιονίσει - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο καταιγίδων

Η πρόγνωση του καιρού από 19 Ιανουαρίου 2026 και η μεσοπρόθεσμη τάση. Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα θαλάσσια, όπου φτάνουν επίπεδα θύελλας. Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο οδηγεί σε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες. Αύριο και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές. Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη.

