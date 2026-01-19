Νέα κακοκαιρία θα σαρώσει τη χώρα. Το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα εισέλθει στη χώρα από τα νοτιοδυτικά στη χώρα μας από την Τρίτη αλλά κυρίως την Τετάρτη θα σαρώσει και την Αττική.

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική κυρίως την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων φαίνεται πως η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική θα είναι η Τετάρτη όπου οι βροχές θα αναλάσσονται με τις καταιγίδες για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με το windy, όσον αφορά την Αττική, οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα ξημερώματα της Τετάρτης και θα διαρκέσουν για όλη την ημέρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους διαθέσιμους χάρτες, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν την πόλη από τις 11 το πρωί και μετά, ενώ τα έντονα φαινόμενα φαίνεται πως θα περιοριστούν προς τα νότια αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι βροχές σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί και θα συνεχίζονται καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει πως η Τετάρτη «θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, η περιοχή της Πελοποννήσου, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, οι Σποράδες οι βόρειες Κυκλάδες - και θα φθάσει αυτό το φαινόμενο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου-, θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες».

Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης την Τρίτη καθώς θα μπαίνει αυτή η θερμή και υγρή αέρια μάζα θα εμπλουτίσει περισσότερα στρώματα της ατμόσφαιρας με υγρασία, με αποτέλεσμα αυτό το κρύο που ήδη υπάρχει να μετατρέπει σε χιονοπτώσεις οι οποίεςθα επικρατήσουν πρώτα προς την Πελοπόννησο και θα επεκταθούν και πιο βόρεια στην περιοχή της Μακεδονίας. Μεγάλο τμήμα της χώρας μας, αύριο και από το μεσημέρι και το απόγευμα θα δέχεται πολύ πυκνές χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, η περιοχή της Πελοποννήσου, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, οι Σποράδες οι βόρειες Κυκλάδες - και θα φθάσει αυτό το φαινόμενο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου-, θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ταυτόχρονα λίγο πιο βόρεια - 400 με 500 υψόμετρα - θα έχουμε και πολύ πυκνές χιονοπτώσεις.

Ταυτόχρονα τόνισε «Μία πολύ επικίνδυνη κακοκαιρία - συνηθισμένη για τον μήνα που βρισκόμαστε- στην οποία πρέπει να δείξουμε προσοχή για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό το ισχυρό κύμα».

