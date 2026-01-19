Κορυφαίοι μετεωρολόγοι κάνουν τις προβλέψεις τους και τις επόμενες μέρες. Ο καιρός «κρύβει» χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετά χιόνια.

Τη διατήρηση του έντονου ψύχους τουλάχιστον έως την Τρίτη, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό, αλλά και σημαντική επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της ίδιας ημέρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις —συμπεριλαμβανομένων και χιονιών στην Πάρνηθα— προβλέπουν τόσο η ΕΜΥ όσο και οι μετεωρολόγοι.

Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημείωσε ότι οι πολύ ψυχρές και ξηρές αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα από τα βορειοανατολικά δεν ήταν ικανές να δώσουν αξιόλογο υετό.

Ωστόσο, από το βράδυ της Τρίτης, με την προσέγγιση του βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται αύξηση της υγρασίας και καλύτερη δυναμική υποστήριξη, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιο έντονα και αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη. Όπως ανέφερε, η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσης σχετικής προειδοποίησης, κάνοντας λόγο στη γενική πρόγνωση για επικείμενη επιδείνωση του καιρού.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτίμησε ότι από το βράδυ της Τρίτης βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει μπόλικες βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Κρύο και παγετός έως την Τρίτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, το έντονο κρύο θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τρίτη, με χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε, έως το μεσημέρι της Τρίτης αναμένονται τοπικές και κατά βάση εξασθενημένες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί ισχυρός παγετός.

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους -8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθεί μεταξύ -5 και -6 βαθμών. Στα κεντρικά ορεινά, οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από -4 έως -2 βαθμούς, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το πρωί της Τρίτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, η μεταβολή του καιρού από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως από το βράδυ. Όπως εξήγησε, βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, οι οποίες θα συγκρουστούν με το εγκλωβισμένο ψύχος πάνω από τη χώρα.

Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να προκαλέσει πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, από την Αττική και νοτιότερα, ενώ από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την Αττική, ο κ. Καλλιάνος ανέφερε ότι από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις, ενώ την Τετάρτη προβλέπονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα.

Η εικόνα του Ιανουαρίου και η συνέχεια

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα του Ιανουαρίου, ο μετεωρολόγος Νίκος Κεντερές τόνισε ότι, παρά τις τρεις ισχυρές ψυχρές εισβολές που καταγράφηκαν, τα χιόνια δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά, καθώς οι αέριες μάζες ήταν κυρίως ξηρές.

Όπως σημείωσε, η τρίτη ψυχρή εισβολή θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, με το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο να φέρνει πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, αλλά και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε δυτικές, κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές.

Παράλληλα, πριν από το τέλος του μήνα, αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, το οποίο θα διατηρήσει τον Ιανουάριο ιδιαίτερα βροχερό.

