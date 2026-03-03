Πολύ καλές οι καιρινκές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Μας έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, να ανεβαίνει ο υδράργυρος κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών και να βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι πιο ψυχρές αέριες μάζες κινούνται γύρω γύρω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να έχει υψωθεί μία ομπρέλα προστασίας, η οποία μας προστατεύει και από τις κακοκαιρίες αλλά και από τις πολύ ψυχρές μάζες που κατηφορίζουν από τη βόρεια Ευρώπη.

Σήμερα Τρίτη, θα υπάρχουν αραιές συννεφιές, οι οποίες κατά τόπους στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα θα γίνονται πιο πυκνές και δεν αποκλείεται προς τη βόρεια - βορειοανατολική χώρα, να συναντήσουμε λίγες τοπικές ασθενείς βροχές.

Νωρίς το πρωί ευνοούνται οι ομίχλες, επειδή κατά τη διάρκεια της νύχτας επικρατεί ανέφελος ουράνιος θόλος.

Οι άνεμοι θα πνέουν κοντά στα 4 μποφόρ, με εξαίρεση τη θάλασσα Κυθήρων και το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο βορειοδυτικός άνεμος θα εμφανίζεται λίγο πιο ενισχυμένος κοντά στα 5 με 6 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες ξεκινάνε από χαμηλά επίπεδα. Μέσα στην ημέρα παρατηρείται μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Σιγά σιγά ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει και να φθάνει κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα τους 17, 18 και ακόμη και 19 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Πολύ καλός ο καιρός. Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές που κοντά στο μεσημέρι με θα είναι πιο πυκνές. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές. Προσοχή νωρίς το πρωί αλλά και τις βραδινές ώρες δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα. Το πεδίο των ανέμων είναι πολύ ήπιο και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τις επόμενες ημέρες ο βοριάς θα επιμείνει μέσα στο Αιγαίο με αυξομειώσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι κοντά στην Πέμπτη με το Σαββατοκύριακο, θα βλέπουμε πάλι τους βοριάδες να ενισχύονται. Θα φθάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ προς το εσωτερικό των Κυκλάδων, την περιοχή του νότιου - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα, δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο. Πολλές ώρες ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές συννεφιές. Προσοχή στις ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μπορεί η θερμοκρασία το μεσημέρι να πλησιάζει σε αρκετά καλά επίπεδα για την εποχή, ωστόσο το πρωί και αργά το βράδυ θα κάνει κρύο και θα βλέπουμε θερμοκρασίες γενικά χαμηλές. Αυτή η μετάβαση είναι που χαρακτηρίζει και την άνοιξη.

Δεν αναμένουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή κοντά στην Παρασκευή με το Σάββατο. Φαίνεται οτι το Σάββατο θα πέσει περισσότερο η θερμοκρασία και να ενισχύονται περισσότερο οι βοριάδες. Παρ'όλα αυτά δεν φαίνεται κάτι το ανησυχητικό και έντονο που μπορεί να απασχολήσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα.

