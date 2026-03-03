Η ακύρωση και τροποποίηση εκατοντάδων πτήσεων, όχι μόνο από και προς την Ελλάδα αλλά και προς ανταγωνιστικούς προορισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τουριστικές ροές.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να αποτυπώνονται στον παγκόσμιο χάρτη των τουριστικών προορισμών, επηρεάζοντας και τη θέση της Ελλάδας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την αγορά, παρατηρείται επιβράδυνση –και σε ορισμένες περιπτώσεις αναστολή– των κρατήσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο για ταξίδια προς την Ελλάδα το Πάσχα και τους θερινούς μήνες, εξέλιξη που συνδέεται με τη γενικότερη αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ακύρωση και τροποποίηση εκατοντάδων πτήσεων, όχι μόνο από και προς την Ελλάδα αλλά και προς ανταγωνιστικούς προορισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τουριστικές ροές. Αεροπορικές εταιρείες και μεγάλοι tour operators επανεξετάζουν τον φετινό προγραμματισμό τους, προσπαθώντας να σταθμίσουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο και να διαχειριστούν τη ζήτηση μεταξύ ασφαλών και λιγότερο ασφαλών προορισμών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα εξακολουθεί να αξιολογείται ως σταθερός και αξιόπιστος προορισμός, ωστόσο επηρεάζεται αναπόφευκτα από τη συνολική εικόνα της περιοχής.

Παράγοντα πίεσης αποτελεί και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία ξεπερνά το 20% από τις αρχές του έτους και αναμένεται να μεταφραστεί σε ακριβότερες μετακινήσεις. Η αύξηση του κόστους στις αερομεταφορές, την ακτοπλοΐα και τις οδικές μεταφορές επηρεάζει άμεσα την ελκυστικότητα των προορισμών, ιδίως για ταξιδιώτες που συγκρίνουν εναλλακτικές επιλογές στη Μεσόγειο με βάση το συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean και η Sky Express, αλλά και διεθνείς τουριστικοί όμιλοι όπως η TUI AG, έχουν ήδη προχωρήσει σε αναστολές πτήσεων ή αλλαγές δρομολογίων, τονίζοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουν συνεχώς τα προγράμματά τους. Οι πρώτες επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα γίνουν αισθητές κυρίως στην πασχαλινή περίοδο, καθώς φέτος το Καθολικό Πάσχα προηγείται χρονικά του Ορθόδοξου, συμπιέζοντας τη ζήτηση σε ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, η θέση της Ελλάδας στον διεθνή ανταγωνισμό των τουριστικών προορισμών θα κριθεί από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης. Οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η διατήρηση της εικόνας της χώρας ως ασφαλούς προορισμού, αλλά και η πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις βασικές αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, σε μια περίοδο αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις ανησυχίες, η Ελλάδα φαίνεται να διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων προορισμών της περιοχής. Η αυξημένη ζήτηση που καταγραφόταν μέχρι πρόσφατα, σε συνδυασμό με την αύξηση κατά περίπου 10% του προγραμματισμού αεροπορικών θέσεων για τη φετινή σεζόν, δημιουργεί ένα περιθώριο αντοχής, που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να διατηρήσει τη δυναμική της ακόμη και σε ένα δυσμενέστερο περιβάλλον.

Η εμπειρία προηγούμενων γεωπολιτικών κρίσεων δείχνει ότι οι διεθνείς τουριστικές ροές αναδιατάσσονται, ευνοώντας συχνά προορισμούς που θεωρούνται ασφαλείς και ώριμοι. Κατά την κρίση στην Ουκρανία ή τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς, η Ελλάδα κατόρθωσε να απορροφήσει μέρος της ζήτησης που μετακινήθηκε από άλλες αγορές, διατηρώντας συνολικά ανοδική πορεία. Αντίστοιχα, σε παλαιότερες συγκρούσεις, οι ταξιδιώτες από μακρινές αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, περιόρισαν προσωρινά τις μετακινήσεις τους προς την Ανατολική Μεσόγειο, αντιμετωπίζοντάς την ως ενιαία γεωγραφική ζώνη, χωρίς όμως αυτό να έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Οι ειδικοί περιγράφουν δύο πιθανά σενάρια για τους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής. Σε περίπτωση περιορισμένης διάρκειας της σύγκρουσης, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι παροδικές και να αφορούν κυρίως αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και μεμονωμένες ακυρώσεις. Αντίθετα, ένα σενάριο παρατεταμένης αστάθειας θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει βαθύτερα τον διεθνή τουριστικό χάρτη, αυξάνοντας το κόστος μετακίνησης και περιορίζοντας τη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο.