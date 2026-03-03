Το υλικό φέρεται να καταγράφηκε στις 00:58 τα ξημερώματα.

Νέος συναγερμός σήμανε στην Κύπρο έπειτα από βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και φέρεται να καταγράφει ύποπτη αναχαίτιση drone στα ανοιχτά της Λεμεσού.

Το υλικό φέρεται να καταγράφηκε στις 00:58 τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου 2026, στη Λεμεσό. Σε αυτό διακρίνεται ένα φωτεινό εναέριο αντικείμενο πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με αναφορές για επιχείρηση αναχαίτισης στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το sigmalive.com.

Το βίντεο, που φέρεται να τραβήχτηκε από κατοικημένη ζώνη, δείχνει ένα έντονα φωτισμένο αντικείμενο να κινείται πάνω από τα ανοιχτά.

Παράλληλα, σε κανάλια στο Telegram γίνεται λόγος για δύο ιρανικά drones που φέρεται να απογειώθηκαν από το Ιράν και επιχείρησαν να πλήξουν βρετανικές βάσεις.

{https://www.facebook.com/reel/3884554968346493}