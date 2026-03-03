Η συζήτηση με τον Μητσοτάκη και το τηλεφώνημα του πρωθυπουργού στον Κύπριο πρόεδρο- Τα ρίσκα και η ανησυχία για τη στάση της Τουρκίας.

Ας δούμε τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» για πώς ελήφθη η απόφαση στην Αθήνα για την αποστολή των δυο φρεγατών και των τεσσάρων F-16 Viper Block 72 στη Μεγαλόνησο.

Την ιδέα συνέλαβε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θεώρησε ως μοναδική ευκαιρία τις επιθέσεις που δέχονται οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο για την προστασία του νησιού από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

«Μετά από πενήντα χρόνια και την απόσυρση της ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα προστατεύουν και πάλι το νησί» ήταν η στρατηγική του υπουργού Άμυνας, ο οποίος συζήτησε με τον πρωθυπουργό το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμφωνεί. Ο πρωθυπουργός μάλιστα ήταν αυτός που τηλεφώνησε στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και συζήτησαν το θέμα, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμφωνεί.

Η Αθήνα επιδιώκει να μαζέψει διαρροές και δημοσιεύματα ότι επανέρχεται το λεγόμενο «Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι η αποστολή των φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο γίνονται μόνο και μόνο για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις επιθέσεις που πιθανόν θα δεχθεί από το Ιράν.

Η Αθήνα επίσης παραδέχεται ότι η αποστολή εμπεριέχει ρίσκο, το οποίο όμως και αναλαμβάνει. Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει εκ των προτέρων ότι από την αποστολή θα ενοχληθεί η Τουρκία εκτιμά όμως ότι η Άγκυρα «δεν θα αντιδράσει καθώς δεν θα θελήσει να προκαλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο που έχουν κηρύξει κατά του Ιράν». Εξάλλου πριν την ανακοίνωση της αποστολής των στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο είχαν ενημερωθεί και συμφωνήσει οι Αμερικανοί παρότι επισήμως η ελληνική κυβέρνηση διαψεύδει και θα συνεχίσει να διαψεύδει κάτι τέτοιο. Η Αθήνα πάντως ανησυχεί ότι η Τουρκία ακόμα και αν δεν αντιδράσει τώρα θα αντιδράσει σε άλλο σημείο και μάλιστα έντονα, ενώ δεν περνούν απαρατήρητες και οι κινήσεις της ηγεσίας των τουρκοκυπρίων που ζητούν αυξημένη προστασία από την Τουρκία.