Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απείλησε χθες με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί.

Σε ύψιστο συναγερμό παραμένει η Κύπρος, που βρέθηκε τη Δευτέρα στη δίνη των εξελίξεων του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν.

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 12:03 τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Στη συνέχεια - και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι - ήχησαν έκ νέου οι σειρήνες στο Ακρωτήρι, ενώ εκκενώθηκε η βάση, το αεροδρόμιο της Πάφου, αλλά και παρακείμενοι οικισμοί.

Η αντίδραση της Ελλάδας υπήρξε άμεση, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη φτάσει στο νησί δύο ζεύγη μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Πλέον αναμένονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που πρόκειται να αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου στο Sigma, στόχος της ανάπτυξης αυτής είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του Αεροδρόμιο Πάφου.

Αξίζει να σημειωθεί πως επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που ήθελαν τη Γαλλία να ενιχύσει την άμυνα της Κύπρου. To ΚΥΠΕ αναφέρει πως αποφασίστηκε να σταλούν στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα - ενώ σε δεύτερη φάση θα σταλεί και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης.

«Η Κύπρος δεν υπήρξε ποτέ στόχος»

Σε ενημέρωση προς τα ΜΜΕ χθες το απόγευμα, ο κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν υπήρξε ποτέ στόχος και πως όλες οι επιθέσεις κατευθύνονται προς τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.

Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς την Κύπρο, ενώ κατέστησε σαφές ότι η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου δεν στοχοποιήθηκε σε καμία περίπτωση.

Σύμφωνα πάντα με τον Λετυμπιώτη, τα μέτρα που είχαν ληφθεί νωρίτερα στο αεροδρόμιο Πάφου, έγινε στα πλαίσια της επίθεσης δύο droneς προς την Βάση στο Ακρωτήρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στρατιωτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων ενημέρωσε τις κοινότητες ότι σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις η απειλή για την ανατολική Κύπρο είναι χαμηλή.

Συνάντηση ΥΠΑΜ Κύπρου - Ελλάδας σήμερα

Ο υουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, καθώς και με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Όπως έγινε γνωστό, ο έλληνας ΥΠΑΜ θα συναντηθεί ακόμη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στην «Ανδρέας Παπανδρέου» και ένα C-130

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του philenews στην Πάφο, στην αεροπορική βάδη «Ανδρέας Παπανδρέου» είναι σταθμευμένο και ένα C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας για τεχνική υποστήριξη των μαχητικών F-16.

Το συγκεκριμένο πτητικό μέσο μετέφερε στην Κύπρο τόσο προσωπικό υποστήριξης για τα τέσσερα μαχητικά, όσο και εξοπλισμό και άλλη υποδομή που θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα για προληπτικούς λόγους τα σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στην Επισκοπή και στο Τραχώνι. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Επισκοπή και στο Τραχώνι.

Το πιο πάνω μέτρο ισχύει τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες όσο και για το λοιπό προσωπικό των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.