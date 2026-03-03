Η περιοδεία εντάσσεται στην πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς για ενίσχυση της παρουσίας της στην Περιφέρεια, με έμφαση στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάδειξη της φωνής των τοπικών κοινωνιών.

Κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς, με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τη συμμετοχή των μελών του Πολιτικού Γραφείου Κατερίνας Κνήτου και Πάνου Σκουρλέτη, θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Καβάλα από αύριο Τετάρτη 4, την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής.

Καλούνται οι εκπρόσωποι των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να παρευρεθούν για την κάλυψη της συνέντευξης Τύπου και της ανοιχτής εκδήλωσης που θα ακολουθήσει.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Τετάρτη 4 Μαρτίου – Κομοτηνή

13:00 – Περιοδεία στην πόλη

18:30 – Συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής

19:30 – Ανοιχτή εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο με θέμα: «Μεγάλες Επενδύσεις: πρόοδος ή περιβαλλοντική χρεοκοπία;»

Ομιλητές:

Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Γραμματέας της Νέας Αριστεράς

Ανέστης Στρατιάδης, μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης – Έβρου «Ενάντια στην εξόρυξη χρυσού»

Στέργιος Ηλιόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΔΜΘ

Πέμπτη 5 Μαρτίου - Ξάνθη

12:30 – Επίσκεψη στο Δημαρχείο Μύκης

19:00 – Ανοιχτή εκδήλωση στο Καφεποτείον «Φίλοιστρον» με θέμα: «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας»

Ομιλητές:

Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Γραμματέας της Νέας Αριστεράς

Σαμή Καραμπουγιούκογλου, δημοσιογράφος

Παρασκευή 6 Μαρτίου – Καβάλα

11:00 – Συνάντηση με την Πρωτοβουλία ενάντια στην αποθήκευση CO₂ στον κόλπο της Καβάλας στο Ξενοδοχείο Γαλαξίας

Η περιοδεία εντάσσεται στην πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς για ενίσχυση της παρουσίας της στην Περιφέρεια, με έμφαση στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάδειξη της φωνής των τοπικών κοινωνιών.