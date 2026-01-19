Ισχυρή και επικίνδυνη κακοκαιρία έρχεται τις επόμενες μέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έντονο το κρύο και σήμερα με λίγες χιονοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Χιονόνερο, ασθενείς τοπικές βροχές και μέτριας έντασης χιονοπτώσεις θα έχουμε στις εξής περιοχές:

Ανατολική και νότια Θεσσαλία

Σποράδες

Αττικοβοιωτία

Εύβοια

Ανατολική - βορειοανατολική Πελοπόννησος

Βόρεια Κρήτη και κυρίως σε ορεινές περιοχές

Η πολική αέρια μάζα που έχει έρθει είναι αρκετά ξηρή με αποτέλεσμα για να μπορέσει να δώσει τα όποια φαινόμενα, πρέπει να περάσει από τη θάλασσα του Αιγαίου και να πάρει τα όποια ποσά υγρασίας και να δώσει τα φαινόμενα σε περιοχές που βλέπουν προς το δυτικό Αιγαίο. Το φαινόμενο αυτό στην μετεωρολογία ονομάζεται «Agean sea effect», δηλαδή είναι η επίδραση της θάλασσας του Αιγαίου, στο να μπορέσει αυτή η πολική αέρια μάζα να πάρει υγρασία και να μας δώσει τα φαινόμενα.

Αυτός θα είναι ο τύπος καιρού που θα κυριαρχήσει στη χώρα μας μέχρι και αύριο περίπου το μεσημέρι, οπότε και στη συνέχεια, από την νότια Ιταλία, θα μας έρθει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα μεταφέρει στη χώρα μας πιο θερμές και πιο υγρές αέριες μάζες , οι οποίες θα συγκρουστούν με τις ήδη πολικές αέριες μάζες και περιμένουμε πολύ έντονη κακοκαιρία. Χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κακοκαιρίας θα είναι οι πολύ έντονες βροχές και καταιγίδες προς τα ανατολικά και νότια και οι πυκνές χιονοπτώσεις - έστω και για λίγες ώρες - από το ύψος της Λαμίας και πιο βόρεια, ακόμη και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο. Αυξάνεται ο κίνδυνος για πλημμυριά έπεισόδια αλλά και για χιονοστρώσεις, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια, περιμένουμε κατά περιόδους και κατά τόπους, ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και μέτριας έντασης χιονοπτώσεις στα 400 με 500 μέτρα και πάνω.

Στα δυτικά και βόρεια θα επικρατήσει ένας πιο ήπιος καιρός. Θα έχουμε συυνεφιές αλλά αυτές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια.

Περιοχές γύρω από το Αιγαίο μας θα δέχονται τις όποιες χιονοπτώσεις χωρίς όμως τα φαινόμενα να είναι αξιόλογα και να δημιουργήσουν προβλήματα.

Οι ανεμοι θυελλώδεις, ενώ στα νότια θαλάσσια τμήματα θα έχουμε παγερούς βοριάδες οι οποίο θα φθάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Στην πλευρά του Ιονίου Πελάγους, θα συναντήσουμε, ανατολικούς - βορειοανατολικούς ανέμους, που σιγά σιγά θα φθάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.

Δεν αποκλείεται αύριο και μεθαύριο που θα περνάει αυτό το κύμα να δούμε εντάσεις ακόμα και πάνω από 10 μποφόρ.

Καθώς αυτός ο άνεμος κατέρχεται από την οροσειρά της Πίνδου, για τα δυτικά τμήματα θα φθάσει και πάλι τα επίπεδα θυέλλης.

Η ενίσχυση των ανέμων θα έναι πολύ μεγαλύτερη και χεριάζεται προσοχή.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα ενώ αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 8 με 10 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σιγά σιγά. Ιδιαίτερα ψυχρή η μέρα και με φαινόμενα χιονοτώσεων στα ανατολικά.

Θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο πλημμυρών για την κεντρική και βόρεια χώρα και των χιονοπτώσεων για περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσουν συννεφιές προς τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού, ενώ δεν αποκλείεται σε εκείνες τις περιοχές να βλέπουμε κάποιο χιονόνερο να εκδηλώνεται τοπικά και ασθενείς χιονοπτώσεις - 500 μέτρα και πάνω -. Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν με πολύ ισχυρές εντάσεις κυρίως στα ανατολικά και ο υδράργυρος όχι πάνω από 8 βαθμούς Κελσίου.Το κρύο θα είναι πιο έντονο στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Στον νομό της Θεσσαλονίκης δεν περιμένουμε φαινόμενα, πολύ το κρύο αργά το μεσημέρι και γύρω απο την Χαλιδική θα συναντάμε δυνατούς ανέμους.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Κακοκαιρία θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τη χώρα μας και σιγά σιγά και στα ανατολικά και νότια αναμένεται αυτός ο καιρός. Όσο πηγαίνουμε προς το απόγυεμα θα έχουμε περισσότερες βροχές και από τα νότια προς τς βόρεια.

Την Τρίτη καθώς θα μπαίνει αυτή η θερμή και υγρή αέρια μάζα θα εμπλουτίσει περισσότερα στρώματα της ατμόσφαιρας με υγρασία, με αποτέλεσμα αυτό το κρύο που ήδη υπάρχει να μετατρέπει σε χιονοπτώσεις οι οποίεςθα επικρατήσουν πρώτα προς την Πελοπόννησο και θα επεκταθούν και πιο βόρεια στην περιοχή της Μακεδονίας. Μεγάλο τμήμα της χώρας μας, αύριο και από το μεσημέρι και το απόγευμα θα δέχεται πολύ πυκνές χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, η περιοχή της Πελοποννήσου, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, οι Σποράδες οι βόρειες Κυκλάδες - και θα φθάσει αυτό το φαινόμενο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου-, θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ταυτόχρονα λίγο πιο βόρεια - 400 με 500 υψόμετρα - θα έχουμε και πολύ πυκνές χιονοπτώσεις.

Και η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σε κλοιό χιονοπτώσεων, και η περιοχή της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς, και η δυτική Μακεδονία, θα φθάσουν τα φαινόμενα μέχρι και την περιοχή της Θράκης. Για όσους αναμένεται να κινηθούν στο κεντρικό δίκτυο θα χρειαστούν αλυσίδες, διότι για κάποιο χρονικό διιάστημα θα έχουμε πολύ πυκνές χιονοπτώσεις.

Είναι πολύ πιθανό να εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την μετεωρολογική υπηρεσία είτε σήμερα είτε αύριο.

Την Πέμπτη, θα περάσουμε στο τελικό στάδιο αυτής της κακοκαιρίας, η οποία θα μεταφερθεί στα νησιά του αντολικού Αιγαίου, με πιο ήπιες θερμοκρασίες και λιγότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο και ήπιες θερμοκρασίες.

Μία πολύ επικίνδυνη κακοκαιρία - συνηθισμένη για τον μήνα που βρισκόμαστε- στην οποία πρέπει να δείξουμε προσοχή για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό το ισχυρό κύμα.

