Οι υπάλληλοι που τόλμησαν να «κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου», εκπαραθυρώθηκαν από τη θέση τους ή έγιναν «στόχος» δολιοφθοράς προκειμένου να λάβουν σοβαρά υπόψη το «μήνυμα».

Με απειλές και εκφοβισμούς κρατούν κλειστά τα στόματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς τιμωρήθηκαν όσοι μίλησαν. Έσκισαν τα λάστιχα υπαλλήλου του Οργανισμού που πρώτος κατήγγειλε το «πάρτι» των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην Κρήτη.

Στα …αζήτητα μπήκαν όλοι μίλησαν για τα κακώς κείμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτοντας το «μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό» για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.. Η τιμωρία για όσους παραβίασαν το νόμο της σιωπής που φαίνεται ότι ίσχυε στον Οργανισμό, ήταν άμεση. Μετά τις πιέσεις και τις απειλές, οι υπάλληλοι που τόλμησαν να «κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου», εκπαραθυρώθηκαν από τη θέση τους ή έγιναν «στόχος» δολιοφθοράς προκειμένου να λάβουν σοβαρά υπόψη το «μήνυμα». Αυτό είναι το περιβάλλον στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη δίκη με κατηγορουμένους τον Δημήτρη Μελά, πρώην Πρόεδρο του Οργανισμού και την Αθανασία Ρέππα, πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Δυσμενείς μετακινήσεις και δολιοφθορές

Η κ. Τυχεροπούλου η οποία ήταν διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό αλλά, μετά τις καταγγελίες της απομακρύνθηκε από τη θέση της, καταλήγοντας να εργάζεται στο Πρωτόκολλο ενώ τώρα έχει τεθεί εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε στις διώξεις που υπέστησαν όσοι μίλησαν . Το δικαστήριο μάλιστα αποφάσισε να καλέσει ως μάρτυρες τους δύο πρώην ελεγκτές δύο Π. Θεοδωρόπουλο και Γ. Καλιούρη που επίσης μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους.

Άλλος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος πρώτος είχε εντοπίσει το «χορό» των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην Κρήτη, σύμφωνα με την κ. Τυχεροπούλου, βρήκε σκισμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου του και τιμωρήθηκε πειθαρχικά!!!!!

«Ο κ. Κ. ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στο Γενικό Διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πως δηλώνεται στην Κρήτη, ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν, ενημέρωσε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων….. Ένας παραγωγός πήγε και απείλησε τον κ. Κ. Του είπε «αν θα πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους». Του έχουν σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, τον απειλούσαν.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, όπως είπε η κ. Τυχεροπούλου, σπιλώθηκε από τον Οργανισμό που του επέβαλε χρηματική και πειθαρχική ποινή και τώρα πια είναι κάπου ….εξαφανισμένος έως ότου δει και την έξοδό του από την υπηρεσία.

«Του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή και δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό που είπε. Εγώ είμαι στο πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ. Είμαι εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κ. έχει εξαφανιστεί δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα τον απολύσουν. Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο, έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει…. Και για εμένα το έλεγαν….», τόνισε η μάρτυρας.

Η κ. Τυχεροπούλου η οποία σήμερα είναι ειδική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες, κατέθεσε επανέλαβε ότι το Νοέμβριο του 2020 είχε παραδώσει στον τότε Αντιπρόεδρο και μετέπειτα Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελα και ακόμη τέσσερα στελέχη πόρισμα της για 48 «κόκκινα» ΑΦΜ που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020. . Κατά το κατηγορητήριο, τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, το Νοέμβριο 2020, απέκρυψαν το πόρισμα ελέγχου που η μάρτυρας συνέταξε.

Το αποτέλεσμα ήταν να μετακινηθεί η ίδια με απόφαση του κ. Μελά στο Τμήμα Εκπαίδευσης. Όπως είπε, τους επόμενους μήνες και για όσο είχε πρόσβαση στο σύστημα του Οργανισμού είδε ότι τα ΑΦΜ που η ίδια ήλεγξε, επανελέγθηκαν με άλλα ευρήματα.

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοι σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί αναιρέθηκαν;

Μάρτυρας: Δε χρειάζεται να καταχωρηθεί αιτιολόγηση για αλλαγή της απόφασης.

Οι δύο «τάσεις» στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το εθνικό απόθεμα και ο τρόπος που αυτό δόθηκε στους αιτούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό», τόνισε η μάρτυρας και πρόσθεσε: «Αγνοήθηκαν οι ενδείξεις, θα μπορούσε να μη φτάσει ο οργανισμός ως εδώ….».

Όπως είπε η κ. Τυχεροπούλου, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου.

Πρόεδρος: Δίνονται 3 δις τον χρόνο από τον Οργανισμό, αυτό είναι αστρονομικό, τεράστιο ποσό, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πόσο μάλλον για τα ελληνικά δεδομένα. Τι ακουγόταν στον οργανισμό;

Μάρτυρας: Υπήρχαν δύο τάσεις στον Οργανισμό, η μία ήταν ότι ήταν όλα καλά και όλα γίνονταν όπως πρέπει και η άλλη τάση ήταν των ανθρώπων που διαμαρτύρονταν συνεχώς ότι δεν πάμε καλά πρέπει να μας αφήσουν να κάνουμε κάτι.

Πρόεδρος: Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση ή τη δεύτερη;

Μάρτυρας: Την πρώτη. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γενικές συνελεύσεις εκφράζονταν οι αγωνίες και οι ανησυχίες.

Πρόεδρος: Για πόσα χρόνια το εκφράζατε;

Μάρτυρας: Από το 2010 για το πληροφοριακό (διαχειρίστρια εταιρεία Neuropublic) και μετά έμπαιναν κι άλλα θέματα.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου εξέφρασε τη βεβαιότητά της πως εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, που σε συνεργασία με παραγωγούς λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Πρόεδρος: Σας προσέγγισε κάποιος έμμεσα, κεκαλυμμένα ή μη για αλλαγή των πορισμάτων σας ή να σταματήσετε;

Μάρτυρας: Δεν επέλεξαν αυτόν τρόπο, επέλεξαν άλλες μεθόδους, να με μετακινήσουν, αυτό έκαναν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, δεν υπήρχε λόγος να με προσεγγίσουν διαφορετικά, υποσχόμενοι προαγωγή.

Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα Τυχεροπούλου. Ανάμεσα στους νέους μάρτυρες που θα κληθούν επίσης είναι οι πρώην Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας και Θεοφάνης Παππάς και ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Α. Λαμπρόπουλος.