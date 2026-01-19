Συνολικά 17 αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Την ώρα της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό, έγινε γνωστή νέα διαρροή από την Οικονομική Αστυνομία η οποία βάζει στο «κάδρο» αγροτοσυνδικαλιστές για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Συνολικά 17 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ των οποίων τρεις αγροτοσυνδικαλιστές βρίσκονται στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομη λήψη επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πλειοψηφία τους τα ποσά που φέρονται ότι έλαβαν δεν ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ.

Σε βάρος και των 17 εμπλεκομένων ο εποπτεύων εισαγγελέας Δ.Γκύζης έχει προχωρήσει στην έκδοση διατάξεων δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών και των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων. Σε μεμονωμένες δε περιπτώσεις όπου το συνολικό ποσό των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, διατάχθηκε η πλήρης δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας είναι ανοιχτή και εφόσον ολοκληρωθεί, τα στοιχεία θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα κρίνει εάν μπορούν να στοιχειοθετήσουν την άσκηση ποινικών διώξεων.