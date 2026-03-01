Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε δήλωσή του.

Δριμεία επίθεση προς την κυβέρνηση και την πολιτική της εξαπέλυσε ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη συγκέντρωση ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν .

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του: «Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ».

«Η νέα γκανγκστερική ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών κατά του Ιράν πυροδοτεί, ανάβει παρά πέρα τη φωτιά του πολέμου όχι μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά ευρύτερα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον κόσμο.

Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικάνικες βάσεις θανάτου, έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση. Η χώρα μας, οι βάσεις των Αμερικάνων, αλλά και ο ελληνικός λαός, γίνονται στόχοι αντιποίνων, από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τις άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκες βάσεις.

Να τις πάρουν και να ξεκουμπιστούν εδώ και τώρα.

Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ».