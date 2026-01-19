Το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει να παρασχεθούν στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής στοιχεία για το ποια ΑΦΜ αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν και ποια παρέμειναν δεσμευμένα.

Στην καταγγελία πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε στην εξεταστική επιτροπή ανακριβή στοιχεία για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, προχώρησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, προαναγγέλλοντας πως τα εν λόγω έγγραφα θα αποσταλούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Όπως σημείωσε η κ. Αποστολάκη, το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει να παρασχεθούν στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής στοιχεία για το ποια ΑΦΜ αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν και ποια παρέμειναν δεσμευμένα λόγω ευρημάτων.

Ωστόσο όπως τόνισε, αντί για σαφείς και ακριβείς απαντήσεις για τις δεσμεύσεις των ΑΦΜ που έλαβαν χώρα το 2022 και 2023, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε δύο διαφορετικά αρχεία, τα οποία όχι μόνο δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν αποκλίσεις τέτοιου μεγέθους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε λάθος ή αβλεψία .

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ:

«Στο πρώτο έγγραφο που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 3.10.2025, αναφερόταν ότι τα δεσμευμένα ΑΦΜ ήταν 6.404, και είχαν πραγματοποιηθεί για αυτά πληρωμές ύψους 50,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο έγγραφο αναφερόταν ότι το 80% αυτών είχε πληρωθεί έως τις 31.12.2023. Από την ανάλυση των στοιχείων του Οργανισμού, αλλά και από καταθέσεις μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή προκύπτει ότι χιλιάδες ΑΦΜ είχαν πληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω τεχνικού λάθους, χωρίς να έχει αρθεί η δέσμευσή τους, γεγονός που ανατρέπει τον ισχυρισμό περί πληρωμής του 80%. Αν αυτά τα ΑΦΜ που πληρώθηκαν λόγω λάθους, αφαιρεθούν, το πραγματικό ποσοστό των δεσμευμένων που πληρώθηκαν έως το τέλος του 2023 δεν ξεπερνά το 14%, απέχοντας δραματικά από το 80% που παρουσιάστηκε στο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον λόγο αυτό με έγγραφό μας ζητήσαμε στις 12.11.2025 συμπληρωματικά στοιχεία.

Από την απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαβιβάστηκε με μεγάλη καθυστέρηση στις 18.12.2025 και μετά από επίμονες παρεμβάσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, προκύπτει ότι τα ίδια 6.404 δεσμευμένα ΑΦΜ εμφανίζονται αυτή τη φορά, από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχουν λάβει συνολικά 63,8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 13,6 εκατομμύρια περισσότερα από όσα δηλώνονταν στο πρώτο έγγραφο της 3.10.2025. Πρόκειται για απόκλιση της τάξης του 27%, ύψους 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά την ίδια ακριβώς περίοδο πληρωμής και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί τυχαία ή να αποδοθεί σε λάθος.

Κατά συνέπεια σε ένα από τα δύο έγγραφα, τα στοιχεία για το ύψος των πληρωμών είναι ανακριβή.

Παράλληλα, από τις αναλυτικές πληρωμές κάθε ΑΦΜ προκύπτει ότι οι πληρωμές ξεκινούν ήδη από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ στα διαβιβαστικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή αναφέρεται ότι η περίοδος πληρωμών ξεκίνησε στις 16.10.2022. Επιπλέον, από τη σύγκριση των αρχείων των δεσμευμένων ΑΦΜ προκύπτει ότι 126 ΑΦΜ, τα οποία περιλαμβάνονταν στα αρχικά 6.404 δεσμευμένα ΑΦΜ της 3/10/25, δεν υπάρχουν στις αντίστοιχες αναλυτικές εγγραφές δεσμεύσεων που εστάλησαν στις 18/12/25. Επίσης στις 15.10.2025 η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι τα δεσμευμένα ΑΦΜ που ζητήθηκαν από την Επιτροπή ανέρχονταν σε 7.786 και όχι 6.404.

Ενδέχεται λοιπόν ο αριθμός των δεσμευμένων ΑΦΜ να είναι λανθασμένος και τα στοιχεία που παραδόθηκαν να είναι ελλιπή ή αλλοιωμένα».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως «είναι προφανές ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικό έλεγχο, με βάση αντικρουόμενα και ανακριβή στοιχεία, καθώς το έργο της υπονομεύεται στην πράξη με την αποστολή ανακριβών δεδομένων. Τα αντικρουόμενα στοιχεία εγείρουν ευθέως πολιτικές ευθύνες τόσο της Κυβέρνησης που είχε την ευθύνη για τη λειτουργία και εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο φυσικά και της ΑΑΔΕ στην οποία έχει μεταφερθεί εδώ και μήνες ο Οργανισμός. Όταν η διοίκηση ενός οργανισμού που διαχειρίζεται σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια στο ποιοι πληρώθηκαν, πότε πληρώθηκαν και με ποια νομική βάση δεν υπάρχει άλλη λύση από την προσφυγή στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα».

Πρόσθεσε δε, πως «για τον λόγο αυτό, καθίσταται επιβεβλημένη και το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση αποστολή όλων των σχετικών αρχείων και των δύο αντικρουόμενων εγγράφων της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου λόγω αρμοδιότητας να ελέγξει τα απεσταλμένα αρχεία. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Οι μέρες που η εγκληματική οργάνωση δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος των έντιμων αγροτών λαμβάνουν τέλος».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε πως η κυβερνητική πλειοψηφία δεν φέρει καμία αντίρρηση για την διαβίβαση των στοιχείων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.