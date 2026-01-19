Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και έδωσε τον ρυθμό.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους εργαζόμενους του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη κοπή της πίτας, όταν ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ανέλαβε δράση με έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, αυτόν του τραγουδιστή.

Σε ένα γνωστό στέκι στου Ψυρρή, ο Φάμελλος, αντί για τις συνηθισμένες ευχές, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε «Το Δίχτυ», με χαρακτηριστική άνεση. Η μουσική του παρέμβαση προκάλεσε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τα στελέχη του κόμματος, ενώ έδωσε τον τόνο για χορό και γιορτινή διάθεση.

Η στιγμή αυτή όχι μόνο έκανε την κομματική εκδήλωση πιο ζωντανή, αλλά αποκάλυψε και το κρυφό ταλέντο του προέδρου, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους έκπληκτους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsbjfbk56kx?integrationId=40599y14juihe6ly}