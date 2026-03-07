«Με ιδιωτικό τζετ ''δραπέτευσε'' η Σοφία Μητσοτάκη από το Ντουμπάι» ανέφεραν δημοσιεύματα.

Στα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως «με ιδιωτικό τζετ ''δραπέτευσε'' η Σοφία Μητσοτάκη από το Ντουμπάι», απάντησε η ίδια μέσω ανάρτησης στα social.

Όπως εξήγησε, πήρε προγραμματισμένη πτήση από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη» τόνισε.

«Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω, βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες» πρόσθεσε, καταλήγοντας: «Η ξεφτιλά δυστυχώς δεν έχει όρια».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη:

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.

