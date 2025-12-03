Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, κατηγορώντας τον για «παραπληροφόρηση» και διαστρέβλωση των γεγονότων.

Ο κ. Δούκας υπενθύμισε ότι επί θητείας Μπακογιάννη οι Αθηναίοι είχαν επιβαρυνθεί, μεταξύ άλλων, με 6 εκατ. ευρώ για τη Βασιλίσσης Όλγας, 1,5 εκατ. ευρώ για τις Σχολικές Επιτροπές και 3 εκατ. ευρώ για την Αναπτυξιακή Αθήνας, επισημαίνοντας ότι «ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί η αλήθεια».

Κάδοι για τα περιττώματα σκύλων

Αναφορικά με το ζήτημα της προμήθειας κάδων για τα περιττώματα σκύλων, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η πραγματική τιμή ανέρχεται σε 1.080 ευρώ συν ΦΠΑ, ποσό που περιλαμβάνει και την τοποθέτηση, στο πλαίσιο ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή αυτή είναι «πολύ χαμηλότερη» από εκείνη που πλήρωσε η προηγούμενη διοίκηση, καθώς οι αντίστοιχοι κάδοι της Πανεπιστημίου κόστισαν 2.100 ευρώ ο καθένας, χωρίς το κόστος τοποθέτησης.

Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

Σε ό,τι αφορά το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» του κ. Μπακογιάννη.

Όπως ανέφερε, στις 29 Ιουλίου 2025 ο Δήμος έλαβε εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του κτιρίου στην Αλικαρνασσού 49, με αίτημα την άμεση παράδοση του ακινήτου. Μετά από συνεννόηση με τους Γιατρούς του Κόσμου αποφασίστηκε η μεταφορά του Υπνωτηρίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, με διατήρηση των 50 απαιτούμενων κλινών.

«Το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε»

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε τον προκάτοχό του ότι επιχειρεί να «θολώσει» τις θετικές πρωτοβουλίες της νέας δημοτικής αρχής, επιδιώκοντας μια «δήθεν ρεβάνς».

Κατέληξε λέγοντας πως «το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε» και ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει το έργο της «με διαφάνεια και πολλή δουλειά».