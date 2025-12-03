«Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκα για τα ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας που αναπτύσσει το Ινστιτούτο στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και εξετάσθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του με το ΕΛΚΑΚ», αναφέρει ο υπουργός Άμυνας.

Τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αμυντικής Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας στην Ιαπωνία επισκέφθηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκα για τα ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας που αναπτύσσει το Ινστιτούτο στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και εξετάσθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του με το ΕΛΚΑΚ».

Η επίσημη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Τόκιο ξεκίνησε από το Κέντρο Έρευνας Ναυτικών Συστημάτων της Ιαπωνίας.

«Ενημερώθηκα για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα υποβρυχίων όπλων και προηγμένων sonar, αντιμέτρων ναρκών, αυτόνομων & μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων επιφάνειας και υποεπιφάνειας. Η ουσιαστική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών συνιστά στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών μας σχέσεων με την Ιαπωνία», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας.

