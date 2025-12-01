Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στα τουρκικά Μέσα.

Στο στόχαστρο των τουρκικών Μέσων βρέθηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων να του αποδίδουν επιθετική στάση απέναντι στην Τουρκία αναφορικά με το Αιγαίο.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της Daily Sabah, με τον βαρύγδουπο τίτλο «Η Ελλάδα οπλίζει τα νησιά του Αιγαίου, απειλεί την Τουρκία». Στο άρθρο της γράφει πως «οι δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων συνεχίζουν να διαταράσσουν το κλίμα ηρεμίας που επικρατεί στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια. Πιο πρόσφατα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε σε εκδήλωση στην Αθήνα ότι η Ελλάδα θα αναθεωρήσει ριζικά το αμυντικό της δόγμα, εκδίδοντας δηλώσεις που στοχεύουν την Τουρκία. Κατηγορώντας την Τουρκία ως «τη μεγαλύτερη απειλή» για τη χώρα του, ο Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά».

«Απειλητική δήλωση Δένδια: Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους» γράφει η Hurriyet.

Σε ανάλογο ύφος κινείται και το CNN Turk, που κάνει λόγο για «Απαράδεκτες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας Δένδια: Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους» και αναφέρει ότι ο Νίκος Δένδιας αποκάλεσε την Τουρκία τη μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα. Όπως γράφει ο Έλληνας υπουργός Άμυνας σχολίασε πως η Τουρκία έχει 1 εκατ. donres κάτι που η Ελλάδα καλείται να ανταγωνιστεί. «Ο ελληνικός στρατός πρέπει να εισέλθει γρήγορα στην εποχή των UAV. Κάθε στρατιώτης πρέπει να εκπαιδεύει στα drones. Η χώρα (Τουρκία) παράγει UAV, τα οποία αποτελούν την πιο ορατή απειλή για εμάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτή η χώρα έχει περισσότερα από 1 εκατομμύριο UAV» γράφει τo CNN Turk ότι είπε ο Νίκος Δένδιας.

Τα τουρκικά Μέσα «επιτέθηκαν» στον Νίκο Δένδια και για την αλλαγή δόγματος, στην οποία αναφέρθηκε για την προστασία του Αιγαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μπορείτε να καταστρέψετε μια φρεγάτα αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με ένα drone αξίας μερικών χιλιάδων. Γι' αυτό αλλάξαμε εντελώς το δόγμα μας. Το Αιγαίο δεν θα προστατεύεται μόνο από το ναυτικό. Θα προστατεύεται κυρίως από κινητούς πυραύλους που θα διασκορπίζονται σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, νησιά. Θα αποκλείσουμε το Αιγαίο από την ξηρά (τα νησιά). Με αυτόν τον τρόπο, οι ναυτικές επιχειρήσεις δεν θα περιορίζονται σε αυτή τη στενή θάλασσα» φέρεται να είπε ο Νίκος Δένδιας.

Τι είπε ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Άμυνας συμμετείχε το βράδυ της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, στο 3ο Συνέδριο Εργασίας της ΑΜΚΕ Κόμβος, με τίτλο «Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Καρατζά.

«Η Ελλάδα διαρκώς από το 1952 ζει σε μια αντίφαση. Είναι μέλος μιας μεγάλης και πετυχημένης συμμαχίας, της Βορειοατλαντικής συμμαχίας, του ΝΑΤΟ, όμως η βασική απειλή για την ασφάλεια της προέρχεται από μέλος της ίδιας της συμμαχίας. Αρά και από αυτό μόνο το γεγονός η Ελλάδα εξ ανάγκης είναι ένα sui generis -όπως και η Τουρκία- μέλος αυτής της συμμαχίας. Η Ελλάδα αμύνεται και η Τουρκία απειλεί ένα μέλος της ίδιας συμμαχίας» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Υπογράμμισε ακόμα ότι η Ελλάδα αλλάζει θεώρηση αναφορικά με την προστασία της χώρας. «Μέχρι τώρα», είπε, «η χώρα ακολουθούσε το βασικό δόγμα “τη στεριά την προστατεύει ο Στρατός, τη θάλασσα την προστατεύει ο Στόλος, τον αέρα τον προστατεύουν τα αεροπλάνα”» και εξήγησε ότι για να αντιμετωπίσει «η Ελλάδα αυτό το οποίο έχει μπροστά της χρειάζεται μάλλον μια “αιρετική” θεώρηση».

Για τον στόλο, ανέφερε ότι «το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, όπως γινόταν μέχρι τώρα». Συμπλήρωσε ακόμα πως «Οι καινούργιες φρεγάτες, τα καινούργια πλοία, είναι πάρα πολύ ακριβά εργαλεία για να μένουν περιορισμένα σε μια στενή θάλασσα όπως το Αιγαίο, εκτεθειμένα σε σύγχρονες απειλές. Μπορείς να καταστρέψεις μια φρεγάτα του ενός δισεκατομμυρίου με ένα drone λίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και επίσης να μην μπορούν μέσα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύξουν την πραγματική τους δυνατότητα που είναι ο φόρτος στρατηγικών όπλων που θα φέρουν μετά τις αλλαγές στις φρεγάτες».

«Αλλάξαμε το δόγμα πλήρως» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. «Το Αιγαίο πλέον δεν θα προστατεύεται μόνον από τον Στόλο. Θα προστατεύεται κυρίως από το πυραυλικό πυροβολικό που θα είναι διασκορπισμένο και μετακινούμενο στα εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες νησιά του Αρχιπέλαγους. Το Αιγαίο θα το κλείσουμε από την στεριά. Ο Στόλος θα είναι ελεύθερος να επιχειρεί, αλλά όχι δεσμευμένος μέσα στη στενή θάλασσα».

Ο Νίκος Δένδιας επίσης αναφέρθηκε και στην λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα». Φέροντας ως παράδειγμα την υπεροχή της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, ανέφερε πως »πλέον το αντιαεροπορικό μπορεί να εμποδίσει το αεροπλάνο. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να αντιμετωπίζει την αεροπορική απειλή με τα αεροπλάνα της; Η Ελλάδα έχει κάνει λοιπόν την επιλογή με τον νέο δόγμα το οποίο υλοποιούμε, κάτω από αυτό που έχω ονομάσει “Ασπίδα του Αχιλλέα”, να προστατεύσει τον χώρο της ολιστικά με πυραυλικά συστήματα. Όπως θα προστατεύσει, όπως θα κλείσει, και τη θάλασσα».