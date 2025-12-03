Οι ισχυρές καταιγίδες και η κόκκινη προειδοποίηση για τα καιρικά φαινόμενα φέρνει τα πρώτα «λουκέτα» στα σχολεία.

Κακοκαιρία προ των πυλών θα «σφυροκοπήσει» τη χώρα μας το επόμενο διήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις που αναμένεται να οδηγήσουν την απόφαση για κλειστά σχολεία στις περιοχές που θα βρεθούν στο «μάτι» των ισχυρών φαινομένων. Ήδη η Σύμη και το Καστελόριζο έχουν ανακοινώσει «λουκέτο» στα σχολεία για την Παρασκευή 5/12 για την προστασία των μαθητών και εκπαιδευτικών από τις καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν το νησί.

Η ΕΜΥ εξέδωσε ήδη έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τις επόμενες ώρες. Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει ιδιαίτερα την ανατολική και νότια χώρα, περιλαμβανομένης της Αττικής ενώ κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει για επικίνδυνα φαινόμενα την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρας: Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα

Πέμπτη 04/12/2025:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία), Θεσσαλία (ανατολικά τμήματα), ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοια (νότια τμήματα), Πελοπόννησο (νότια και ανατολικά τμήματα), Κυκλάδες, Κρήτη (νότια τμήματα), νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Παρασκευή 05/12/2025:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ανατολική Στερεά (Αττική) και Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα ισχύει στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Κλειστά σχολεία στη Σύμη στις 5/12

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες. Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο (5/12)

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελλόριζο λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.