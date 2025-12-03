H 5η σεζόν του Stranger Things έκανε το μεγαλύτερο ντεμπούτο αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix.

To Stranger Things επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα με τον πρώτο τόμο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του, κάνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα για αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία του Netflix.



Η νέα σεζόν συγκέντρωσε 59,6 εκατομμύρια προβολές, τις πρώτες πέντε ημέρες προβολής, κατακτώντας -φυσικά- την πρώτη θέση στη λίστα των αγγλόφωνων σειρών και ξεπερνώντας όλους τους προηγούμενους τίτλους σε αυτή την κατηγορία.

Stranger Things 5 is the #1 SHOW IN THE WORLD



With 59.6 million views, it also boasts the biggest premiere week ever for an English language show in the history of Netflix. pic.twitter.com/CapAJMWSin — Netflix (@netflix) December 2, 2025

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο νέος κύκλος μπήκε στο Top 10 και στις 93 χώρες του πλανήτη που έχει παρουσία το Netflix, ενώ έφτασε στο Νο. 1 σε 90 από αυτές, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα!

Παράλληλα, το σύνολο των θεατών κατατάσσει την πέμπτη σεζόν ως το τρίτο καλύτερο ντεμπούτο στο Netflix συνολικά, πίσω από τις σεζόν 2 και 3 του Squid Game



Σε απάντηση τους, οι αδελφοί Ντάφερ, δημιουργοί της σειράς, ανέφεραν: «Ο τεράστιος αριθμός θαυμαστών που έχουν ήδη παρακολουθήσει τον Τόμο 1 είναι συγκλονιστικός – η ανταπόκριση ήταν μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να ονειρευτούμε. Η σειρά είναι μιας δεκαετίας και το να βλέπουμε την κοινότητα των θαυμαστών όχι μόνο να αντέχει, αλλά και να συνεχίζει να μεγαλώνει, ήταν απίστευτα ικανοποιητικό για εμάς, τους ηθοποιούς, και για τους χιλιάδες καλλιτέχνες που βοήθησαν να ζωντανέψει αυτή η ιστορία. Πραγματικά δεν ξέρουμε πώς να σας ευχαριστήσουμε και είμαστε περισσότερο από ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε τον Τόμο 2 — έρχονται πολλά περισσότερα!».

Ρίχνοντας μια ματιά στην λίστα, θα δούμε ότι το Stranger Things στο σύνολο του (όλες οι σεζόν), κυριαρχεί στο μισό Top 10, καθώς καταλαμβάνει τις 5 από τις 10 θέσεις. Ακόμα ένα -πρωτοφανές- ρεκόρ που πέτυχε η σειρά.

Συγκεκριμένα, και οι πέντε σεζόν του Stranger Things μπήκαν στη λίστα, με την πρώτη σεζόν στο Νο. 3 (8,9 εκατομμύρια προβολές), την 4η σεζόν στο Νο. 5 (6,1 εκατομμύρια προβολές), την 2η σεζόν στο Νο. 6 (5,6 εκατομμύρια προβολές) και την 3η σεζόν στο Νο. 8 (4,6 εκατομμύρια προβολές).

Έχοντας κερδίσει παγκόσμιο θαυμασμό, οι πρώτες τέσσερις σεζόν έχουν πλέον συγκεντρώσει 1,2 δισεκατομμύρια συνδυασμένες προβολές από την πρεμιέρα τους.



Θυμίζουμε ότι τα επόμενα τρία επεισόδια της της πέμπτης σεζόν θα κυκλοφορήσουν την ημέρα των Χριστουγέννων (25/12), ενώ το φινάλε θα είναι διαθέσιμο στο Netflix και σε επιλεγμένους κινηματογράφους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12).