Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις μέσω του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα», εισάγοντας παρατάσεις και νέες ρυθμίσεις που επηρεάζουν τόσο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο όσο και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Με τη νέα ρύθμιση παρατείνεται για τα έτη 2025 και 2026 η προσαύξηση κατά 25% της Τιμής Αναφοράς και των τιμών αποζημίωσης για σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και συναφών τεχνολογιών, αναγνωρίζοντας το αυξημένο μεταβλητό κόστος λειτουργίας τους.

Η παράταση ενσωματώνεται μέσω τροποποίησης του άρθρου 151 του ν. 5037/2023, όπου προβλέπεται ότι οι σταθμοί που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε δοκιμαστική ή κανονική λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα συνεχίσουν να αποζημιώνονται με την προσαύξηση του 25% έως το τέλος του ίδιου έτους. Παράλληλα, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου, επιφέροντας απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου.

Στο μέτωπο της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, το νομοσχέδιο εισάγει δύο νέες παραγράφους (4γ και 4δ) στο άρθρο 10 του ν. 4122/2013. Με τις αλλαγές αυτές θεσπίζεται η δυνατότητα τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης να ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση της απόσυρσης ή αντικατάστασης παλαιών συσκευών στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων, αλλά και για την καταβολή χρηματοδότησης στους δικαιούχους. Προβλέπεται επίσης ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, του φορέα ελέγχου, της διαδικασίας μεταφοράς πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και των δικαιολογητικών για τη δημοσιονομική τακτοποίηση.

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι φορείς αυτοί θα λαμβάνουν ποσοστό έως 1,5% επί του προϋπολογισμού των δράσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται αποκλειστικά με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, ενώ κάθε σχετική προμήθεια ή ανάθεση έργου θα υλοποιείται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς τους.