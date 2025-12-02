Στις 4 Δεκεμβρίου, έρχεται η τελευταία Υπερπανσέληνος της χρονιάς. Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια;

Ο Δεκέμβριος έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του με το 2025, να ετοιμάζεται πλέον να αποχωρήσει. Ωστόσο, πριν έρθει το νέο έτος, στις 4 του μηνός, αναμένεται να φωτίσει τον ουρανό η τελευταία υπερπανσέληνος της χρονιάς, το λεγόμενο «παγωμένο φεγγάρι», το οποίο αναπόφευκτα φαίνεται πως θα επηρεάσει ορισμένα από τα ζώδια.

Συγκεκριμένα, το έτος, κλείνει με την τρίτη και τελευταία υπερπανσέληνο, καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του γύρω από τον άξονα της Γης. Αυτό, κάνει τη Σελήνη, να φαίνεται έως και 14%μεγαλύτερη και κατά 30% πιο φωτεινή από ότι συνήθως με αποτέλεσμα να χαρίζει ένα μοναδικό υπερθέαμα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η εντυπωσιακή Υπερπανσέληνος, θα ανατείλει λίγο μετά τη δύση του ηλίου, το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου 2025, ενώ την ονομασία του, την οφείλει το οφείλει στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βορείου Αμερικής και συγκεκριμένα στη φυλή Μόχοκ, οι οποίοι την ονόμασαν έτσι, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών εξ αιτίας του βαρύ χειμώνα.

«Παγωμένο Φεγγάρι»: Για ποια ζώδια χτυπάει η καμπάνα;

Η υπερπανσέληνος του Δεκεμβρίου 2025 σχηματίζεται στο ζώδιο των Διδύμων, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τα ζώδια απέναντι σε εκείνους αλλά και τους ίδιους τους Διδύμους, φέρνοντας αναστάτωση και έντονες ενέργειες που σχετίζονται με την επικοινωνία, τις πληροφορίες και τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων.

Σύμφωνα λοιπόν και με τα δημοσιεύματα από το astrosofa, για όλα τα ζώδια, αλλά κυρίως για τους Δίδυμους, τους Τοξότες και τους Ιχθύες, είναι πιθανό να προκύψουν ξεκαθαρίσματα και εντάσεις τόσο σε προσωπικό – όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ωστόσο είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να πραγματοποιηθούν συζητήσεις που εκκρεμούν και συμφωνίες.

Δίδυμοι:

Βρίσκεστε στο επίκεντρο των αλλαγών καθώς το φεγγάρι φωτίζει τον πρώτο οίκο σας, γεγονός που ενισχύει την αποκάλυψη ορισμένων μυστικών, ενώ είναι πιθανό να έρθετε αντιμέτωποι με προσωπικές αλήθειες που επιτηδευμένα ή άθελά σας αγνοούσατε. Παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη σας για εξερεύνηση, σας οδηγεί σε νέες ιδέες και συνεργασίες.

Τοξότης:

Για εσάς, οι επικοινωνίες παντός τύπου έρχονται στο προσκήνιο, καθώς το «παγωμένο φεγγάρι», φωτίζει τον έβδομο οίκο σας. Οι συνεργασίες ανθίζουν με γνώμονα την ειλικρίνεια, ενώ είναι πιθανή και η αποκάλυψη ορισμένων μυστικών. Η περίοδος αυτή, είναι αφιερωμένη στην αναθεώρηση των στόχων και στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Ιχθείς:

Η οικογένεια, το σπίτι και η εσωτερική ισορροπία έρχεται στο προσκήνιο για εσάς που ανήκετε στο ζώδιο των Ιχθύων, ενώ οικογενειακά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο και ζητούν επίλυση. Έτσι, είναι πιθανό να υπάρξει αυξημένη ευαισθησία, ενώ θα πρέπει να κινηθείτε με γνώμονα τη διαίσθησή σας.