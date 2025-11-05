Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου – ένα μοναδικό φαινόμενο που φωτίζει τον ουρανό.

Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα χαρίζει στον ουρανό η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου- το μεγαλύτερο φεγγάρι της χρονιάς γνωστό και ως «Το φεγγάρι του Κάστορα».

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο φωτεινή πανσέληνο του έτους, καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του γύρω από τη Γη, ενώ θα φαίνεται μεγαλύτερο κατά 14% και φωτεινότερο κατά 30%, σε σχέση με μία συνηθισμένη πανσέληνο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο κορυφώνεται περίπου στις 19:18, ώρα Ελλάδος, ενώ παρά το γεγονός πως οι καιρικές συνθήκες εμποδίζουν να φανεί η πληρότητα του φεγγαριού, οι εικόνες είναι καθηλωτικές.

Eurokinissi/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου 2025: Γιατί ονομάζεται «Το φεγγάρι του Κάστορα»;

Όπως κάθε πανσέληνος, έτσι και η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο όνομα το οποίο προέρχεται από τις παραδόσεις.

Ειδικότερα, το Φεγγάρι που γεμίζει απόψε τον ουρανό, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, κέρδισε την ονομασία του από τις ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, όπου σύμφωνα με την παράδοσή τους, έδιναν μία συγκεκριμένη ονομασία.

Ο μήνας που διανύουμε είναι άμεσα συνυφασμένος με την περίοδο όπου οι κάστορες ετοιμάζουν και οχυρώνουν τα φράγματά τους και εξασφαλίζουν επαρκή αποθέματα από τροφές που θα τους συντροφεύει κατά τους χειμερινούς μήνες.

Eurokinissi/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Μαγευτικές και αξιοθαύμαστες είναι και οι φωτογραφίες που έρχονται από το εξωτερικό – όπου το φεγγάρι μοιάζει να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα κτήρια. Οι εικόνες που ακολουθούν από Γερμανία και Κάνσας, επιβεβαιώνουν το μεγαλείο της φύσης και της μαγευτικής Υπερπανσελήνου.

ΑΡ

Ο ουρανός στην άλλη άκρη της Γης και συγκεκριμένα στην Αυστραλία, φαίνεται να γέμισε από την Υπερπανσέληνο με το φεγγάρι να θυμίζει κάποιο έργο τέχνης.