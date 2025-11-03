Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα σε τρία ζώδια.

Ακόμη μία υπερπανσέληνος, η δεύτερη για το 2025, κάνει την εμφάνισή της τον Νοέμβριο — συγκεκριμένα την Τετάρτη, 5 του μήνα — και αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στις ζωές και την καθημερινότητας ορισμένων ζωδίων του ζωδιακού κύκλου.

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κάστορα», θα κορυφωθεί στις 5 του μήνα, με την επίδρασή της να απλώνεται στα ζώδια καθ’ όλη την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά, το φεγγάρι αναμένεται να είναι ακόμη πιο φωτεινό και μεγαλύτερο από εκείνο που φάνηκε στον ουρανό τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η ονομασία της προέρχεται από τις ενέργειες της φύσης και συγκεκριμένα από τους κάστορες, οι οποίοι κατά τον μήνα Νοέμβριο ολοκληρώνουν ή ενισχύουν το φράγμα τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα που ακολουθεί.

Πενσέληνος Νοεμβρίου: Για ποια ζώδια χτυπάει η καμπάνα;

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα της people.gr και τον ειδικό, Κάιλ Τόμας, κάθε πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα και παρορμητικές συμπεριφορές για όλα τα ζώδια, ενώ ενισχύονται ανάλογα με το σημείο το οποίο «κυβερνά» κάθε φεγγάρι.

Η Υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, θα κυριεύσει πάνω από το ζώδιο του Ταύρου με αποτέλεσμα να επιστήσει την προσοχή στον, πλούτο, τα οικονομικά και στα υλικά αγαθά. Δεν αποκλείεται μάλιστα να γίνει πιο έντονο το αίσθημα της φιλαρέσκειας, της πολυτέλειας και της ομορφιάς, ιδιαίτερα στα τρία ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο.

Ταύρος:

Προετοιμαστείτε για μία περίοδο που θα «ταράξει τα νερά» και θα φέρει ανατροπές στη ζωή σας. Αυτή την περίοδο, καθώς η Πανσέληνος, φωτίζει το δικός σας ζώδιο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα επάνω σας με αποτέλεσμα να βρίσκεστε στο κέντρο της προσοχής. Κάτι τέτοιο, είναι ικανό να τονώσει την αυτοπεποίθησή σας, ή να σας φέρει σε αμηχανία και να εντείνει το άγχος σας. Παρ’ όλα αυτά, θετική θα είναι η επίδρασή της, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα.

Σκορπιός:

Η πανσέληνος για εσάς, φέρνει μία έντονη περίοδο στη ζωή σας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις με τους γύρω σας. Το ζώδιο σας, βρίσκεται απέναντι από αυτό του Ταύρου, με αποτέλεσμα να είναι εντονότερη η ανάγκη για αγάπη, έρωτα και σταθερότητα. Από επαγγελματικής απόψεως ενδείκνυνται οι κινήσεις για νέα ξεκινήματα και συμφωνίες, ωστόσο θα πρέπει όλα να γίνουν με γνώμονα την υπομονή και τη σύνεση. Οποιαδήποτε βιαστική ενέργεια, είναι ικανή να φέρει αναταραχές και στην προσωπική και στην επαγγελματική σας ζωή.

Υδροχόος:

Το σπίτι, η οικογένεια και η αγάπη, είναι τρία από τα βασικά θέματα που θα σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της υπερπανσελήνου του Νοεμβρίου. Πρόκειται για μία συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο, όπου το σπίτι και οι σχέσεις σας έρχονται στο επίκεντρο. Το «φεγγάρι του κάστορα» για το ζώδιό σας, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις αλλαγές, ενώ είναι πιθανό πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον να χρειαστούν την πλήρη στήριξή σας. Δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αλλάξετε στέγη ή να προσαρμόσετε το χώρο σας για καλύτερη διαβίωση.