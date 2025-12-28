Όταν έρθει η ώρα να τους χρησιμοποιήσετε, λιώστε πρώτα τον πάγο με το κλιματιστικό, ποτέ μην τους ξεκολλάτε με τη βία από το παγωμένο τζάμι.

Με αφορμή μια μεγάλη χιονοθύελλα που αναμένεται να πλήξει το Κονέκτικατ, ρίχνοντας έως και 10 ίντσες χιονιού στα δυτικά τμήματα της πολιτείας, οι ειδικοί δίνουν συμβουλές για τη σωστή χρήση των υαλοκαθαριστήρων στα αυτοκίνητα, ώστε να μη φθαρούν και τελικά αχρηστευτούν.

Όπως αναφέρει το ctinsider.com, για να προετοιμαστούν, οι πόλεις έχουν εκδώσει απαγορεύσεις στάθμευσης και έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να οδηγούν μόνο εάν πρόκειται να αγοράσουν τρόφιμα, νερό, κουβέρτες, φακό και κιτ πρώτων βοηθειών.

Μια κοινή πρακτική χιονοθύελλας που οι ειδικοί σε μεγάλο βαθμό συνιστούν είναι να σηκώσετε τους υαλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου όταν χιονίζει.

Όπως λένε, πρέπει να σηκώνετε τους υαλοκαθαριστήρες όταν χιονίζει ή επικρατεί παγετός, για να μην κολλήσουν στο παρμπρίζ λόγω πάγου και σπάσει το λάστιχό τους, προστατεύοντας έτσι την καλή τους κατάσταση και τη λειτουργία τους.