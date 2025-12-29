Παρότι η Κίνα εδώ και καιρό καλεί σε «ειρηνική επανένωση» με την Ταϊβάν, διαθέτει επίσης νόμους που προβλέπουν την προσφυγή σε «μη ειρηνικά μέσα» για να αποτραπεί η «απόσχιση» του νησιού.

Η Κίνα πραγματοποιεί στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, προσομοιώνοντας την κατάληψη και τον αποκλεισμό κρίσιμων περιοχών του νησιού, ως προειδοποίηση προς τις «αποσχιστικές δυνάμεις».

Για τα γυμνάσια έχουν αναπτυχθεί στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία και πυραυλικές δυνάμεις, ενώ περιλαμβάνονται και ασκήσεις με πραγματικά πυρά, ανακοίνωσε ο κινεζικός στρατός.

Με την κωδική ονομασία «Justice Mission 2025», τα γυμνάσια διεξάγονται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πώληση ενός από τα μεγαλύτερα πακέτα οπλικών συστημάτων προς την Ταϊβάν, αξίας 11 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από το Πεκίνο, το οποίο στη συνέχεια επέβαλε κυρώσεις σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Η προσπάθεια της Ταϊβάν να ενισχύσει φέτος την άμυνά της έχει επίσης εξοργίσει το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί το αυτοδιοικούμενο νησί μέρος της επικράτειάς του.

Το προεδρικό γραφείο της Ταϊβάν επέκρινε τα επικείμενα κινεζικά γυμνάσια, χαρακτηρίζοντάς τα πρόκληση προς τους διεθνείς κανόνες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι εντόπισε κινεζικά αεροσκάφη και πλοία γύρω από την Ταϊβάν το πρωί της Δευτέρας και ότι έχει αναπτύξει τις δικές του δυνάμεις και πυραυλικά συστήματα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Οι δυνάμεις του βρίσκονται σε «υψηλή επιφυλακή» για την υπεράσπιση της Ταϊβάν και την «προστασία του λαού μας», ανέφερε το υπουργείο.

Σε ανάρτηση στο Weibo, η Διοίκηση του Ανατολικού Θεάτρου Επιχειρήσεων του κινεζικού στρατού – η οποία είναι αρμόδια για το Στενό της Ταϊβάν – περιέγραψε την επικείμενη στρατιωτική άσκηση ως «ασπίδα δικαιοσύνης».

«Όλοι όσοι σχεδιάζουν την ανεξαρτησία θα εξοντωθούν μόλις συναντήσουν την ασπίδα!» ανέφερε η ανάρτηση.

Αν και ορισμένα αρχικά γυμνάσια έχουν ήδη ξεκινήσει, ο στρατός δήλωσε ότι θα διεξαγάγει μεγάλη άσκηση από τις 08:00 έως τις 18:00 τοπική ώρα την Τρίτη.

Το Πεκίνο έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, ότι επιδιώκει την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Ταϊβάν είναι ήδη κυρίαρχο κράτος και επομένως δεν χρειάζεται να κηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της.

Την Κυριακή, ο Λάι δήλωσε σε συνέντευξή του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Ταϊβάν πρέπει να «συνεχίσει να αυξάνει τη δυσκολία ώστε [η Κίνα] να μην μπορεί ποτέ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις» για μια εισβολή. Είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του είναι προσηλωμένη στη «διατήρηση του status quo» και δεν θα προκαλέσει την Κίνα, προσθέτοντας ωστόσο ότι η ειρήνη βασίζεται στην «πραγματική ισχύ».

Προετοιμάσιες για πόλεμο και ένα μήνυμα προς την Ιαπωνία

Από το 2022, το Πεκίνο έχει εντείνει τα στρατιωτικά γυμνάσια στο Στενό της Ταϊβάν, συνήθως ως απάντηση σε όσα θεωρεί απειλές, όπως η επίσκεψη της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν το 2022 και η ορκωμοσία του Λάι το 2024.

Η τελευταία άσκηση με πραγματικά πυρά της Κίνας στο Στενό της Ταϊβάν, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, προσομοίωνε πλήγματα σε βασικά λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως είχε ανακοινώσει τότε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Παράλληλα με τα γυμνάσια, ο κινεζικός στρατός δημοσίευσε σειρά σκίτσων που απεικόνιζαν τον Λάι ως «παράσιτο».

Τα γυμνάσια αυτής της εβδομάδας είναι τα πρώτα που διεξάγονται υπό τον Γιανγκ Ζιμπίν, τον νέο επικεφαλής της Διοίκησης του Ανατολικού Θεάτρου Επιχειρήσεων, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο.

Η Ταϊβάν πραγματοποιεί επίσης δικές της στρατιωτικές ασκήσεις, τόσο για να προετοιμάσει τον πληθυσμό της για μια ενδεχόμενη επίθεση όσο και για να επιδείξει τις αμυντικές της δυνατότητες στο Πεκίνο. Η φετινή άσκηση Han Kuang, που διήρκεσε δέκα ημέρες, ήταν η μεγαλύτερη και η πιο μακρά μέχρι σήμερα.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Λάι έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του νησιού εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με το Πεκίνο.

Τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της Ταϊβάν ανακοίνωσε την κατασκευή ενός θολωτού συστήματος αεράμυνας για την προστασία από «εχθρικές απειλές», χωρίς ωστόσο να αναφέρει ρητά την Κίνα.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια αυτής της εβδομάδας στο Στενό της Ταϊβάν αποσκοπούν επίσης στην αποτροπή «έξω από την αλυσίδα των νησιών», σύμφωνα με τον κινεζικό στρατό.

Σημειώνεται πως οι σχέσεις της Κίνας με την Ιαπωνία έχουν φτάσει επίσης σε «ιστορικό χαμηλό», αφότου η Σανάε Τακαΐτσι, ηγέτης της Ιαπωνίας, υποστήριξε τον περασμένο μήνα ότι οι ιαπωνικές δυνάμεις αυτοάμυνας θα μπορούσαν να παρέμβουν αν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Η Κίνα έχει υποβάλει έντονες διαμαρτυρίες και έχει εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ιαπωνία διαμαρτυρήθηκε αφού κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη «κλείδωσαν» τα ραντάρ τους σε ιαπωνικά αεροσκάφη, ενώ το Πεκίνο κατηγόρησε το Τόκιο ότι «παρενοχλεί» τις δυνάμεις του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.

Πηγή: BBC