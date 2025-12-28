Μια σημαντική ανακάλυψη χρυσού στην κεντρική Κίνα μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις παγκόσμιες αξιολογήσεις των διαθέσιμων ορυκτών πόρων.

Μια τεράστια ανακάλυψη χρυσού κρυμμένη βαθιά κάτω από την Κίνα θα μπορούσε να ξαναγράψει όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τους εναπομείναντες πόρους του πλανήτη.

Όπως αναφέρει το indiandefencereview.com, οι πρώτες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το πρόσφατα εντοπισμένο κοίτασμα στην επαρχία Χουνάν θα μπορούσε να ξεπεράσει όλα τα προηγουμένως γνωστά αποθέματα, τοποθετώντας την Κίνα σε θέση να επεκτείνει την επιρροή της στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού.

Το εύρημα, που βρίσκεται στο χρυσωρυχείο Γουάνγκου στην κομητεία Πιντζιάνγκ, περιλαμβάνει περισσότερες από 40 διακριτές φλέβες χρυσού κατανεμημένες βαθιά κάτω από την επιφάνεια. Τα εξερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν έναν πιθανό πόρο που υπερβαίνει τους 1.000 μετρικούς τόνους χρυσού, εν αναμονή περαιτέρω επαλήθευσης.

Οι αρχικές αξιολογήσεις από Κινέζους αξιωματούχους περιγράφουν ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις μεταλλεύματος και ορατό χρυσό σε πολλαπλά δείγματα πυρήνων, χαρακτηρίζοντας την τοποθεσία ως ένα από τα κοιτάσματα υψηλότερης ποιότητας που έχουν αναφερθεί εδώ και δεκαετίες. Οι γεωτρήσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο μιας εθνικής γεωλογικής πρωτοβουλίας, με περαιτέρω χαρτογράφηση και υπολογισμούς αποθεμάτων σε εξέλιξη.

Επιβεβαιώθηκε υψηλό απόθεμα χρυσού

Το Γεωλογικό Γραφείο της επαρχίας Χουνάν επιβεβαίωσε περίπου 300 τόνους αποθεμάτων χρυσού σε βάθος περίπου 2.000 μέτρων, με εκτεταμένες εκτιμήσεις που υποδηλώνουν ότι το κοίτασμα μπορεί να ξεπεράσει τους 1.000 τόνους. Η προβλεπόμενη αξία είναι κοντά στα 600 δισεκατομμύρια γιουάν, ή περίπου 83 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις έφτασαν τα 138 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο μεταλλεύματος, σημαντικά πάνω από το σημείο αναφοράς του κλάδου για κοιτάσματα υψηλής ποιότητας. Για λόγους συνάφειας, τα εμπορικά ορυχεία λειτουργούν γενικά με βαθμούς μεταλλεύματος κάτω των 10 γραμμαρίων ανά τόνο.

«Πολλοί πυρήνες πετρωμάτων που έχουν τρυπηθεί έδειξαν ορατό χρυσό», δήλωσε ο Τσεν Ρουλίν, ένας μεταλλωρύχος που ανέφερε το γραφείο. Αυτή η παρατήρηση θεωρείται συχνά ως ισχυρός δείκτης υψηλής συγκέντρωσης μεταλλοφορίας.

Χρυσός εντοπίστηκε επίσης σε περιφερειακές περιοχές γύρω από την τοποθεσία, υποδηλώνοντας ότι το κοίτασμα θα μπορούσε να είναι πιο εκτεταμένο από ό,τι χαρτογραφείται επί του παρόντος. Η εξερεύνηση διεξάγεται από τον Όμιλο Μεταλλευτικών Πόρων Χουνάν, μια νεοσύστατη κρατική επιχείρηση που δημιουργήθηκε για τον συντονισμό της στρατηγικής ανάπτυξης μεταλλευμάτων.

Ένα πιθανό κοίτασμα χρυσού που θα καταρρίψει ρεκόρ

Εάν επικυρωθεί πλήρως, το κοίτασμα χρυσού Wangu θα μπορούσε να ξεπεράσει το μακροχρόνιο σημείο αναφοράς που έχει θέσει το ορυχείο South Deep στη Νότια Αφρική, το οποίο διαθέτει αποθέματα περίπου 900 μετρικών τόνων. Το South Deep είναι ένα από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα λειτουργικά ορυχεία χρυσού στον κόσμο, αν και η μέση περιεκτικότητα σε μεταλλεύματα είναι πολύ χαμηλότερη.

Αυτό που κάνει την τοποθεσία Wangu να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το μέγεθός της, αλλά και η ποιότητα του μεταλλεύματος. Τα δείγματα πυρήνα που δείχνουν πάνω από 100 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο αντιπροσωπεύουν ένα σπάνιο επίπεδο συγκέντρωσης. Σε πολλά ενεργά ορυχεία, εκατοντάδες τόνοι μεταλλεύματος πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για την εξαγωγή μόνο ενός κιλού χρυσού. Στο Wangu, η ίδια απόδοση μπορεί να επιτευχθεί από σημαντικά λιγότερο υλικό.

Μέχρι τα τέλη του 2024, είχαν διεξαχθεί περισσότερα από 65 χιλιόμετρα ερευνητικών γεωτρήσεων σε 55 γεωτρήσεις. Η επαρχιακή κυβέρνηση έχει περιγράψει σχέδια για την αύξηση των εντοπισμένων πόρων χρυσού κατά 55 τόνους μέχρι το τέλος του 2025, στο πλαίσιο του τρέχοντος πενταετούς κύκλου ανάπτυξής της.

Αυτοί οι στόχοι δημοσιεύθηκαν από το Xinhua, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας.

Σεισμική θεωρία και γεωλογικό πλαίσιο

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience παρέχει μια πιθανή εξήγηση για το πώς μπορούν να σχηματιστούν κοιτάσματα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας όπως το Wangu. Οι ερευνητές προτείνουν ότι τα πετρώματα πλούσια σε χαλαζία υπό σεισμική καταπόνηση παράγουν ηλεκτρικά φορτία μέσω πιεζοηλεκτρισμού, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν την ταχεία καθίζηση χρυσού από υδροθερμικά ρευστά.

Αυτό το μοντέλο βοηθά στην εξήγηση του πώς αναπτύσσονται μεγάλες, συγκεντρωμένες θήκες χρυσού σε ζώνες ρηγμάτων. Διαφέρει επίσης από παλαιότερες θεωρίες που αποδίδουν τον σχηματισμό φλεβών χρυσού στην αργή ψύξη και τις χημικές αντιδράσεις εντός των κυκλοφορούντων θερμών ρευστών.

Αν και η σεισμική δραστηριότητα στο Wangu δεν έχει επιβεβαιωθεί ρητά, το πεδίο βρίσκεται σε μια γεωλογικά ενεργή περιοχή της κεντρικής Κίνας. Οι ερευνητές προτείνουν ότι οι βαθιές δομές του φλοιού και η ιστορική τεκτονική κίνηση θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στη συγκέντρωση ορυκτών.

Τα ευρήματα μπορεί να ανοίξουν νέες στρατηγικές εξερεύνησης που επικεντρώνονται σε δομικά πολύπλοκες περιοχές και όχι σε ορατούς στην επιφάνεια δείκτες.

Στρατηγικές επιπτώσεις και παγκόσμια τοποθέτηση

Η Κίνα ήδη αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού. Η ενσωμάτωση ενός επαληθευμένου υπεργιγάντιου κοιτάσματος θα ενίσχυε σημαντικά τα εθνικά αποθέματα και την επιρροή της στην αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού κατατάσσει την Κίνα ως τον κορυφαίο παγκόσμιο παραγωγό, με πάνω από 370 τόνους εξόρυξης το 2023.

Το έργο Wangu συνδέεται στενά με τις ευρύτερες προσπάθειες της Κίνας να συγκεντρώσει την εξερεύνηση ορυκτών πόρων υπό την εποπτεία της κυβέρνησης. Ο νεοσύστατος Όμιλος Ορυκτών Πόρων Hunan διαχειρίζεται τόσο τη φάση εξερεύνησης όσο και την πιστοποίηση των πόρων, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Φυσικών Πόρων.

Παρόλο που το Γεωλογικό Γραφείο Hunan ιστορικά είχε περιορισμένο διεθνές προφίλ, έχει αυξήσει την ερευνητική του παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Άρθρα που δημοσιεύθηκαν το 2025 περιλαμβάνουν θέματα στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τις επιστήμες των υλικών, με συν-συγγραφέα έργα που αφορούν ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο του Göttingen.

Ταυτόχρονα, η επιστημονική έρευνα για τον χρυσό επεκτείνεται πέρα ​​από την εξόρυξη. Τον Απρίλιο του 2024, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Linköping στη Σουηδία συνέθεσαν το "goldene", ένα χρυσό υλικό πάχους ενός ατόμου με ηλεκτρονικές ιδιότητες παρόμοιες με το γραφένιο. Αν και δεν σχετίζεται με την ανακάλυψη του Wangu, η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για χρυσό στις προηγμένες τεχνολογίες.