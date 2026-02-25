Η πλατφόρμα για τα τρένα υιοθετεί 7 συστάσεις του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη, το railway.gov.gr, η ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας υπάρχει για πρώτη φορά «ζωντανή», δημόσια και διαρκής εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων, σε πραγματικό χρόνο.

Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τα επιβατικά τρένα που κινούνται στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Σταδιακά η λειτουργία της πλατφόρμας θα επεκταθεί σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Έως τα τέλη Μαρτίου θα έχουν εξοπλιστεί με το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού όλα τα τρένα που κυκλοφορούν στον άξονα από τον Πειραιά έως τα βόρεια σύνορα. Μέχρι το τέλος Απριλίου το σύστημα θα έχει εγκατασταθεί σε όλα τις αμαξοστοιχίες που κινούνται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι πολίτες μπορούν μέσω της πλατφόρμας να βλέπουν:

τη ζωντανή θέση των τρένων στον χάρτη,

την ταχύτητα και την κατεύθυνσή τους,

εκτιμώμενους χρόνους άφιξης,

ενημέρωση για καθυστερήσεις,

συνολική εικόνα της κυκλοφορίας

Επίσης, μέσω ζωντανής μετάδοσης από κάμερα που έχει τοποθετηθεί, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν εικόνα της πορείας του τρένου σε πραγματικό χρόνο.

Εξάλλου, η πλατφόρμα ενσωματώνει δυνατότητες:

αυτόματης ανίχνευσης κινδύνου σύγκρουσης,

άμεσων ειδοποιήσεων,

παρακολούθησης κρίσιμων σημείων και περιστατικών.

Σε περίπτωση απόκλισης ή έκτακτου συμβάντος, ενεργοποιούνται πρωτόκολλα ειδοποίησης προς τα κέντρα ελέγχου.

Υιοθετούνται συστάσεις του πορίσματος για τα Τέμπη

Η ψηφιακή πλατφόρμα υιοθετεί επτά από τις συνολικά 17 συστάσεις ασφαλείας του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, για το δυστύχημα των Τεμπών, αναφορικά με τη λειτουργία και την εποπτεία του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Μέσω του railway.gov.gr, «μεγιστοποιείται η διαθεσιμότητα καταγεγραμμένων επιχειρησιακών δεδομένων, καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, ενισχύεται η κατανόηση και η διαχείριση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο, δημιουργείται τεκμηριωμένη βάση ανάλυσης περιστατικών και εξαγωγής επιχειρησιακών συμπερασμάτων, αναβαθμίζεται η εποπτική ικανότητα του διαχειριστή υποδομής και των αρμόδιων αρχών», σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

«Το railway.gov.gr ενσωματώνει βασικές συστάσεις του πορίσματος στον επιχειρησιακό μηχανισμό εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου, καθιερώνοντας ένα μοντέλο διαρκούς ψηφιακής παρακολούθησης και τεκμηριωμένης ασφάλειας, βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα», συμπληρώνει το υπουργείο.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τα τρένα

Το railway.gov.gr αποτελεί μια «ελληνική τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των μεταφορών», σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο.

Κάθε συρμός εξοπλίζεται με σύστημα δορυφορικού εντοπισμού υψηλής ακρίβειας του railway.gov.gr, αξιοποιώντας το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό Galileo.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει: προσδιορισμό θέσης σε επίπεδο εκατοστών, επιχειρησιακή διάκριση παράλληλων γραμμών και συνεχή μετάδοση δεδομένων με καθυστέρηση μικρότερη των 1,2 δευτερολέπτων.

Σε αντίθεση με το συμβατικό GPS, που παρουσιάζει αποκλίσεις έως και 15 μέτρων, το railway.gov.gr παρέχει ακρίβεια επιπέδου γραμμής, λίγων εκατοστών, επισημαίνει το υπουργείο.

Το σύστημα δεν βασίζεται μόνο στο δορυφορικό στίγμα, καθώς συνδυάζει: ψηφιακά χαρτογραφημένο μοντέλο του σιδηροδρομικού δικτύου και αλγορίθμους αντιστοίχισης τροχιάς (map matching), ώστε να προσδιορίζεται με βεβαιότητα σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο, ακόμη και σε σήραγγες ή περιοχές με περιορισμένο σήμα.

«Από σήμερα, ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά σε μια νέα εποχή ψηφιακής καταγραφής και επιτήρησης», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Για πρώτη φορά, ο πολίτης αποκτά πραγματική ορατότητα στη λειτουργία του δικτύου. Ένας γονιός μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο το τρένο με το οποίο ταξιδεύει το παιδί του και να γνωρίζει πού βρίσκεται κάθε στιγμή της διαδρομής», πρόσθεσε.

«Το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, με δυνατότητα εντοπισμού σε επίπεδο εκατοστών και συνεχή μετάδοση δεδομένων. Δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας, τα ενισχύει. Αποτελεί μια πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, ένα ψηφιακό δίχτυ που λειτουργεί διαρκώς, σε πραγματικό χρόνο», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

«Το railway.gov.gr δεν είναι απλώς μια εφαρμογή ενημέρωσης. Στο Κέντρο Ελέγχου του ΟΣΕ λειτουργεί πλέον ειδική ομάδα στελεχών που παρακολουθεί συνεχώς αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις του συστήματος. Αποστολή τους είναι να παρεμβαίνουν άμεσα όταν εντοπίζεται παραβίαση κανόνων κυκλοφορίας. Δημιουργούμε μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας που λειτουργεί διαρκώς, σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μην συγκρουστούν ποτέ ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο», τόνισε ακόμα.