Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η Άση Μπήλιου, κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις για την νέα χρονιά.

Αύριο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 13:00, στο τελευταίο Stars System της χρονιάς, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις αναλυτικές ετήσιες προβλέψεις για το 2026!

Θα αναλύσει τι θα φέρει η νέα χρονιά στους 12 εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου και ποια είναι τα απαιτητικά διαστήματα, που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί!

Ποια ζώδια θα υποδεχτούν με το δεξί το 2026 και ποιοι θα έχουν εύνοια και τύχη τη νέα χρονιά;

Ποιοι θα έχουν αλλαγές, ποιοι θα ησυχάσουν από τις πιέσεις και ποιοι θα δουν τα όνειρά τους να υλοποιούνται;

{https://www.youtube.com/watch?v=SBBO_4_g73M}

Ποιοι θα κάνουν ξεκαθαρίσματα, ποιοι θα κάνουν πισωγυρίσματα και ποιοι θα πάρουν ρίσκο;

Ποιοι θα έχουν τις περισσότερες ευκαιρίες να αλλάξουν τη ζωή τους, ποιοι θα δυσκολευτούν, ποιοι θα έχουν επαγγελματική αναγνώριση και οικονομική επιτυχία, και ποιοι θα γνωρίσουν τον μεγάλο έρωτα και την προσωπική ευτυχία;

Ακόμη μάθετε πώς θα είναι το 2026 αριθμολογικά και ποιες είναι οι καλύτερες ημερομηνίες γάμου για τη νέα χρονιά!