Σπουδαία νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε πέτυχε ο Ολυμπιακός με το εμφατικό 104-87 στον εξ'αναβολής αγώνα για την 14η αγωνιστική της Euroleague με ονειρική εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση με τον Σάσα Βεζένκοφ στην επιστροφή του να σκοράρει από παντού, ενώ τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο Εβάν Φουρνιέ και με 36 πόντους (5/9 τρίποντα) διέλυσε την άμυνα των Τούρκων.
Για την ομάδα του Σάρας Γιασκεβίτσιους τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε το Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 30 πόντους, με τους Μπάλντουιν και Μπιμπέροβιτς να συνεισφέρουν.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5d595bqxi1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Με την ήττα αυτή η Φενέρ έπεσε στο 22-9, ενώ ο Ολυμπιακός σκαρφάλωσε στο 21-11. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη διαφορά και πλέον εδραιώνεται στην τετράδα, βάζοντας στόχο ακόμα και την πρώτη θέση.
Επόμενη αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στις 17/03 απέναντι στην Μπασκόνια στο ΣΕΦ, σε ένα φαινομενικά εύκολο ματς για τους γηπεδούχους.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5dox32uvhd?integrationId=40599y14juihe6ly}