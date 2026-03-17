Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στην εξ'αναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σπουδαία νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε πέτυχε ο Ολυμπιακός με το εμφατικό 104-87 στον εξ'αναβολής αγώνα για την 14η αγωνιστική της Euroleague με ονειρική εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση με τον Σάσα Βεζένκοφ στην επιστροφή του να σκοράρει από παντού, ενώ τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο Εβάν Φουρνιέ και με 36 πόντους (5/9 τρίποντα) διέλυσε την άμυνα των Τούρκων.

Για την ομάδα του Σάρας Γιασκεβίτσιους τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε το Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 30 πόντους, με τους Μπάλντουιν και Μπιμπέροβιτς να συνεισφέρουν.

Με την ήττα αυτή η Φενέρ έπεσε στο 22-9, ενώ ο Ολυμπιακός σκαρφάλωσε στο 21-11. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη διαφορά και πλέον εδραιώνεται στην τετράδα, βάζοντας στόχο ακόμα και την πρώτη θέση.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στις 17/03 απέναντι στην Μπασκόνια στο ΣΕΦ, σε ένα φαινομενικά εύκολο ματς για τους γηπεδούχους.

