Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τον 20χρονο Κλεομένη.

Αντιπροσωπεία παικτών και της διοίκησης του ΠΑΟΚ βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, 17/03, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος οπαδός του «Δικεφάλου» στην Θεσσαλονίκη.

Στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς, παρευρέθηκαν ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους παίκτες της ομάδας Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστο Ζαφείρη και Τάισον, οι οποίοι άφησαν λουλούδια και μία φανέλα με τον αριθμό «20», στη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Λουλούδια και μια φανέλα στη μνήμη του Κλεομένη.

Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη….»