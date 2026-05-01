Το παιδί διακομίστηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή και αποκατάσταση του τραύματος. Μετά από την επιτυχή αντιμετώπιση, το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά του.

Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό με τον 5χρονο μαθητή από νηπιαγωγείο του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τραύμα στο δάχτυλό του αποκαταστάθηκε έπειτα από χειρουργική επέμβαση και το παιδί πήρε εξιτήριο το πρωί.

Το αγόρι μεταφέρθηκε χθες λίγο μετά τις 11:00 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχοντας υποστεί ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν το δάχτυλο του παιδιού πιάστηκε στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ενημερώθηκαν και οι γονείς του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di7bazo790g1?integrationId=40599y14juihe6ly}