Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η Δ' περίοδος - LIVE ο μεγάλος τελικός

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Ζωντανά ο μεγάλος 5ος τελικός της Stoiximan GBL μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού. LIVE BOLG όλες οι εξελίξεις

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα δίνουν όλα στον 5ο τελικό της Stoiximan GBL.

Με το σκορ 2-2, ο τελικός των... τελικών γίνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026, έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού ολοκλήρωσε πρώτος και αήττητος την κανονική περίοδο (24-0), ενώ ο δεύτερος της regular season, Παναθηναϊκός, είχε ρεκόρ 19-5.

Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ (Ραδιόφωνο της ΕΡΤ).

Κατάμεστο το ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Το ΣΕΦ είναι κατάμεστο, αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια εντός διώρου, για τον 5ο τελικό.

Κατάμεστο είναι και το Τ-Center, αφού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει τις πόρτες στους φιλάθλους της για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί μέσω γιγαντο-οθόνης την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας.

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