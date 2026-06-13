Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η Δ' περίοδος - LIVE ο μεγάλος τελικός

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα δίνουν όλα στον 5ο τελικό της Stoiximan GBL.
Με το σκορ 2-2, ο τελικός των... τελικών γίνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026, έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού ολοκλήρωσε πρώτος και αήττητος την κανονική περίοδο (24-0), ενώ ο δεύτερος της regular season, Παναθηναϊκός, είχε ρεκόρ 19-5.
Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ (Ραδιόφωνο της ΕΡΤ).
Κατάμεστο το ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Το ΣΕΦ είναι κατάμεστο, αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια εντός διώρου, για τον 5ο τελικό.
Κατάμεστο είναι και το Τ-Center, αφού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει τις πόρτες στους φιλάθλους της για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί μέσω γιγαντο-οθόνης την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας.
LIVE
-
70-5919:43:27
Το σκορ είναι 70 -59 και ελεύθερες βολές για τον Ολυμπιακό.
-
Ο Ναν αποχωρεί για τα αποδυτήρια19:41:58
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj82h2343jfl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Όλα για όλα τώρα19:40:55
Ξεκίνησε η Δ' περίοδος και οι παίχτες θα τα δώσουν όλα. 69-59 το σκορ.
-
Τέλος Γ' περιόδου: 69-5919:39:09
Έχασε τρίποντο ο Οσμαν και ο Ολυμπιακός και Τολιόπουλος έβαλε 2 πόντους. 67-59 το σκορ, αλλά και καλάθι από τον Φουρνιέ.
-
1:14 πριν από το τέλος της Γ' περιόδου19:37:18
Το σκορ είναι 67 - 57. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό.
-
Στους 10 πόντους η διαφορά19:35:47
Τρίποντο του Μήτογλου
-
65-5419:34:18
Και η κατοχή στον Ολυμπιακό.
-
63-5419:33:20
Η διαφορά στους 9.
-
Διένεξη ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς19:31:54
Όλη η ένταση
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj826i4rj0sh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
61-52 το σκορ19:31:10
61 - 52 με δύο εύστοχες βολές του Τολιόπουλου.
-
Εκτός ο Ναν και ο Τζόουνς - Αποβλήθηκαν19:30:10
Από μια τεχνική ποινή σε Ναν και Τζόουνς, αλλά και από μια στους πάγκους. Και αντιαθλητικό στον Τζόουνς. Εκτός και ο παίχτης του Ολυμπιακού.
-
Εικόνα από την ένταση19:27:50
-
Παρατηρήσεις Μπαρτζώκα σε Βεζένκοφ, τάιμ - άουτ για τους Πειραιώτες19:25:32
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj822vt6jvb5?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Από τον λαιμό έπιασε ο Τζόουνς τον Ναν19:24:40
Μεγάλη ένταση με Ναν και Τζόουνς
-
Ένταση με Ναν και Βεζένκοφ19:23:19
...και Ναν με Τζόουνς ένταση.
-
Έκρηξη Μπαρτζώκα στο Timeout19:21:53
«Δεν κάνετε αυτά που σας ζήτησα» είπε ο Μπαρτζώκας.
-
3/3 τρίποντα από τον Φουρνιέ, φτάνει τους 15 πόντους ο Γάλλος19:21:04
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj8205309449?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
61- 5019:20:16
... και Timeout από τον Μπαρτζώκα.
-
Τα λάθη19:19:51
9 λάθη για τον Ολυμπιακό, 8 για τον Παναθηναϊκό
-
61-4819:18:23
Με καλάθι του Ναν.
-
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
-
61-46 το σκορ19:17:26
Με καλάθι του Γουόκαπ και 3 πόντοι από τον Γκραντ
-
Στους 20 πόντους η διαφορά19:14:51
59 - 39 το σκορ με τρίποντο του Φουρνιέ.
-
Oι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στο ημίχρονο19:14:15
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj81vcdnziw1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
54 - 39 το σκορ19:13:29
Και φάουλ από τον Ναν, έχει 3.
-
Μέσα ξανά ο Ναν19:12:12
Παίζει τελικά ο Ναν, παρά τον τραυματισμό του.
-
Oι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ημίχρονο19:11:25
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj81tbasudop?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
54 - 37 το σκορ19:10:17
Και Τimeout από τον Αταμάν.
-
Στο 52 - 37 το σκορ19:09:29
34 οι πόντοι στη ρακέτα για τον Ολυμπιακό
-
Πρόβλημα τραυματισμού για Ναν19:08:36
Πόνοι στα πλευρά για τον Ναν.
-
Ξεκίνησε η Γ' περίοδος19:06:45
Καλάθι Φουρνιέ 49-35.
-
Οι επτά συνεχόμενοι πόντοι του Τολιόπουλου19:01:06
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj81i3xh475d?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Στο +12 οι Πειραιώτες στο ημίχρονο του ντέρμπι19:00:28
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj81ebk91ert?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Η «προσγείωση» Λεσόρ στους φωτορεπόρτερς18:59:27
-
Τα στατιστικά του ημιχρόνου18:54:43
Ολυμπιακός: 15/20 δίποντα, 3/15 τρίποντα, 8/9 βολές, 22 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 9 επιθετικά), 13 ασίστ, 7 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ
Παναθηναϊκός: 11/18 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 7/8 βολές, 12 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 4 επιθετικά), 6 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο
-
Η ατάκα του Παπανικολάου μετά το τρίποντο του Πίτερς18:53:01
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj81bdueeozt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Δηλώσεις Φουρνιέ18:51:57
«Πρέπει να κρατήσουμε την ένταση και να πιέζουμε στη άμυνα» δήλωσε ο Φουρνιέ.
-
Δηλώσεις Τολιόπουλου18:51:08
«Έχουμε χάσει πολλά αμυντικά ριμπάουντ» η δήλωση Τολιόπουλο στο ημίχρονο.
-
Ημίχρονο στο μεγάλο τελικό 47-3518:49:32
47-35 το σκορ και ημίχρονο
-
Η αγκαλιά Φουρνιέ - Λεσόρ18:47:44
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj81ape0rs29?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
47-3518:43:58
Με καλάθι του Τολιόπουλου.
-
47-3318:43:39
Στο +14 ο Ολυμπιακός
-
45-3318:43:08
Με τρίποντο του Φουρνιέ
-
Κυριαρχικός κάτω από το καλάθι ο Τζόουνς18:42:36
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj817ol2kdzd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Τολιόπουλος τρίποντο18:40:26
40-31 το σκορ.
-
Σαρώνει στα ριμπάουντ ο Ολυμπιακός18:39:27
19 τα ριμπάουντ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Στο 40-28 το σκορ.
-
Φρενήρης ρυθμός στην πρώτη περίοδο του πέμπτου τελικού18:37:53
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj813mxcebg9?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Βόμβα 3 πόντων από τον Ολυμπιακό18:37:20
38-26 το σκορ μετά από τρίποντο και ένα δίποντο από τον Ολυμπιακό. Στο +12 ο Ολυμπιακός.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj814xxxt75l?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Θέλει τα ριμπάουντ ο Αταμάν18:35:58
Ο Αταμάν ψάχνει να βρει αντίδραση και ζητάει καλύτερα ριμπάουντ.
-
31-2418:34:41
Με καλάθι από τον Ναν.
-
Το απαιτητικό καλάθι του Βεζένκοφ για το +11 των Πειραιωτών18:34:10
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj811j1e2vvl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
31-21 το σκορ18:33:13
Στο 6.14 της Β΄περιόδου.
-
Το κάρφωμα Μιλουτίνοφ μετά από reverse του Φουρνιέ18:31:36
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj80y7vwgh1d?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
28-21 το σκορ18:28:17
Νέο δύσκολο καλάθι από τον Σορτς.
-
Η προηγούμενη ένταση μεταξύ Ναν και Τζόουνς18:26:42
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj80wizrqvxt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
26-1918:26:07
Με καλάθι από τον Σορτς.
-
Η αγκαλιά Αταμάν - Μπαρτζώκα πριν το τζάμπολ18:24:58
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj809swa7rjt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
To αντιαθλητικό από τον Χέιζ Ντέιβις18:23:52
{https://exchange.glomex.com/video/v-dj80qrzee1ep?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
-
Τέλος η Α' περίοδος 26-1718:22:37
26 - 17 η Ά περίοδος.
-
26-1518:20:27
Καλάθι από Σάσα Βεζένκοφ και τεχνική ποινή στον Ναν καθώς πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Βεζένκοφ.
-
Η ένταση στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη18:18:42
24-15 από τον Μήτογλου.
-
Ένταση με Ναν και Τζόζεφ18:17:47
Παρέμβαση του διαιτητή, μετά τα σπρωξίματα.
-
Αντιαθλητικό στον Ντέιβις18:16:37
...και δύο βολές για τον Ολυμπιακό. Το σκορ στο 22-13. Στο +9 ο Ολυμπιακός.
-
20-13 το σκορ18:15:09
Λίγο πριν το τέλος της Α΄ περιόδου
-
Ο Πετρούνιας στο γήπεδο18:14:30
-
17-8 το σκορ18:12:38
Κάρφωμα από Μιλουτίνοφ
-
Γρήγορο και δυνατό παιχνίδι18:11:16
Το σκορ στο 13-8
-
9-6 το σκορ18:10:34
Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα 0-4.
-
9-4 από τον Λεσόρ18:09:55
Μετά την επίθεση του Ναν, ο Λεσόρ έκανε το 9-4
-
Εντολή για επίθεση στο καλάθι από τον Μπαρτζώκα18:08:43
9-2 το σκορ. Εντολή Μπαρτζώκα για επίθεση στο καλάθι.
-
Στο +7 ο Ολυμπιακός18:07:13
Τρομερό τρίποντο από Φουρνιέ και πρώτο Timeout μετά από 2:51, ο Αταμάν.
9-2 το σκόρ
-
Πολύ ένταση στην αρχή του αγώνα18:04:52
Δυνατό παιχνίδι στα πρώτα 2 λεπτά.
-
2-2 με Λεσόρ18:04:00
Με κάρφωμα ο Λεσόρ έκανε το 2-2, αλλά και νέο καλάθί από φουρνιέ 4-2.
-
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός18:02:36
Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Και πρώτο φάουλ στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εύστοχος κάνοντας το 2-0.
-
Έτοιμος ο Αταμάν και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού18:00:18
-
Οι πεντάδες των ομάδων17:58:13
-Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ η πεντάδα του Ολυμπιακού
-Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ εκείνη του Παναθηναϊκού.
-
Όλα έτοιμα για το μεγάλο παιχνίδι17:56:55
Ένα μεγάλο, τεράστιο παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει.
-
Εικόνες από το ΣΕΦ17:53:29
-
Εικόνες από το Τ-Center17:50:26
-
Ο Αταμάν είναι στον πάγκο του17:48:45
Όλα έτοιμα με τους προπονητές να είναι στις θέσεις τους.
-
Διαιτητές του αγώνα17:47:55
Σήμερα τον μεγάλο 5ο τελικό διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος.
-
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗΝ STOIXIMAN GBL ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ17:46:12
Παναθηναϊκός (40): (1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977,1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024)
Ολυμπιακός (15): (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025)
Άρης (10): (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)
ΑΕΚ (8): (1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002)
Πανελλήνιος (6): (1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957)
Ηρακλής (2): (1928, 1935)
ΠΑΟΚ (2): (1959, 1992)
Νήαρ Ηστ (1): (1936)
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1): (1937)
-
Νέες εικόνες17:44:36
{https://x.com/Paobcgr/status/2065779426021810354}
-
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού από το «Telekom Center Athens»17:43:10
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα παρακολουθήσουν τον πέμπτο τελικό από το «Telekom Center Athens»
{https://x.com/novasportsgr/status/2065806409250320821}
-
Αντίστροφη μέρτηση για τον μεγάλο τελικό17:41:38
Οι πρώτες εικόνες από το ΣΕΦ
-