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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η Δ' περίοδος - LIVE ο μεγάλος τελικός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η Δ&#039; περίοδος - LIVE ο μεγάλος τελικός
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Ζωντανά ο μεγάλος 5ος τελικός της Stoiximan GBL μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού. LIVE BOLG όλες οι εξελίξεις

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα δίνουν όλα στον 5ο τελικό της Stoiximan GBL.

Με το σκορ 2-2, ο τελικός των... τελικών γίνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026, έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού ολοκλήρωσε πρώτος και αήττητος την κανονική περίοδο (24-0), ενώ ο δεύτερος της regular season, Παναθηναϊκός, είχε ρεκόρ 19-5.

Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ (Ραδιόφωνο της ΕΡΤ).

Κατάμεστο το ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Το ΣΕΦ είναι κατάμεστο, αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια εντός διώρου, για τον 5ο τελικό.

Κατάμεστο είναι και το Τ-Center, αφού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει τις πόρτες στους φιλάθλους της για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί μέσω γιγαντο-οθόνης την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας.


LIVE

  • 70-59

    19:43:27

    Το σκορ είναι 70 -59 και ελεύθερες βολές για τον Ολυμπιακό.

  • Ο Ναν αποχωρεί για τα αποδυτήρια

    19:41:58

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dj82h2343jfl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

  • Όλα για όλα τώρα

    19:40:55

    Ξεκίνησε η Δ' περίοδος και οι παίχτες θα τα δώσουν όλα. 69-59 το σκορ.

  • Τέλος Γ' περιόδου: 69-59

    19:39:09

    Έχασε τρίποντο ο Οσμαν και ο Ολυμπιακός και Τολιόπουλος έβαλε 2 πόντους. 67-59 το σκορ, αλλά και καλάθι από τον Φουρνιέ.

  • 1:14 πριν από το τέλος της Γ' περιόδου

    19:37:18

    Το σκορ είναι 67 - 57. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό.

  • Στους 10 πόντους η διαφορά

    19:35:47

    Τρίποντο του Μήτογλου

  • 65-54

    19:34:18

    Και η κατοχή στον Ολυμπιακό.

  • 63-54

    19:33:20

    Η διαφορά στους 9.

  • Διένεξη ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς

    19:31:54

    Όλη η ένταση

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dj826i4rj0sh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

  • 61-52 το σκορ

    19:31:10

    61 - 52 με δύο εύστοχες βολές του Τολιόπουλου.

  • Εκτός ο Ναν και ο Τζόουνς - Αποβλήθηκαν

    19:30:10

    Από μια τεχνική ποινή σε Ναν και Τζόουνς, αλλά και από μια στους πάγκους. Και αντιαθλητικό στον Τζόουνς. Εκτός και ο παίχτης του Ολυμπιακού.

  • Εικόνα από την ένταση

    19:27:50

    olibiakos_panathinaikos_entasi_b9708.jpg

  • Παρατηρήσεις Μπαρτζώκα σε Βεζένκοφ, τάιμ - άουτ για τους Πειραιώτες

    19:25:32

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dj822vt6jvb5?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

  • Από τον λαιμό έπιασε ο Τζόουνς τον Ναν

    19:24:40

    Μεγάλη ένταση με Ναν και Τζόουνς

  • Ένταση με Ναν και Βεζένκοφ

    19:23:19

    ...και Ναν με Τζόουνς ένταση.

  • Έκρηξη Μπαρτζώκα στο Timeout

    19:21:53

    «Δεν κάνετε αυτά που σας ζήτησα» είπε ο Μπαρτζώκας.

  • 3/3 τρίποντα από τον Φουρνιέ, φτάνει τους 15 πόντους ο Γάλλος

    19:21:04

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dj8205309449?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

  • 61- 50

    19:20:16

    ... και Timeout από τον Μπαρτζώκα.

  • Τα λάθη

    19:19:51

    9 λάθη για τον Ολυμπιακό, 8 για τον Παναθηναϊκό

  • 61-48

    19:18:23

    Με καλάθι του Ναν.

  • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

    • 61-46 το σκορ

      19:17:26

      Με καλάθι του Γουόκαπ και 3 πόντοι από τον Γκραντ

    • Στους 20 πόντους η διαφορά

      19:14:51

      59 - 39 το σκορ με τρίποντο του Φουρνιέ.

    • Oι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στο ημίχρονο

      19:14:15

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj81vcdnziw1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • 54 - 39 το σκορ

      19:13:29

      Και φάουλ από τον Ναν, έχει 3.

    • Μέσα ξανά ο Ναν

      19:12:12

      Παίζει τελικά ο Ναν, παρά τον τραυματισμό του.

    • Oι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ημίχρονο

      19:11:25

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj81tbasudop?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • 54 - 37 το σκορ

      19:10:17

      Και Τimeout από τον Αταμάν.

    • Στο 52 - 37 το σκορ

      19:09:29

      34 οι πόντοι στη ρακέτα για τον Ολυμπιακό

    • Πρόβλημα τραυματισμού για Ναν

      19:08:36

      Πόνοι στα πλευρά για τον Ναν.

    • Ξεκίνησε η Γ' περίοδος

      19:06:45

      Καλάθι Φουρνιέ 49-35.

    • Οι επτά συνεχόμενοι πόντοι του Τολιόπουλου

      19:01:06

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj81i3xh475d?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • Στο +12 οι Πειραιώτες στο ημίχρονο του ντέρμπι

      19:00:28

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj81ebk91ert?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • Η «προσγείωση» Λεσόρ στους φωτορεπόρτερς

      18:59:27

      lesor_4890d.jpg

    • Τα στατιστικά του ημιχρόνου

      18:54:43

      Ολυμπιακός: 15/20 δίποντα, 3/15 τρίποντα, 8/9 βολές, 22 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 9 επιθετικά), 13 ασίστ, 7 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

      Παναθηναϊκός: 11/18 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 7/8 βολές, 12 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 4 επιθετικά), 6 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο

    • Η ατάκα του Παπανικολάου μετά το τρίποντο του Πίτερς

      18:53:01

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj81bdueeozt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • Δηλώσεις Φουρνιέ

      18:51:57

      «Πρέπει να κρατήσουμε την ένταση και να πιέζουμε στη άμυνα» δήλωσε ο Φουρνιέ.

    • Δηλώσεις Τολιόπουλου

      18:51:08

      «Έχουμε χάσει πολλά αμυντικά ριμπάουντ» η δήλωση Τολιόπουλο στο ημίχρονο.

    • Ημίχρονο στο μεγάλο τελικό 47-35

      18:49:32

      47-35 το σκορ και ημίχρονο

    • Η αγκαλιά Φουρνιέ - Λεσόρ

      18:47:44

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj81ape0rs29?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • 47-35

      18:43:58

      Με καλάθι του Τολιόπουλου.

    • 47-33

      18:43:39

      Στο +14 ο Ολυμπιακός

    • 45-33

      18:43:08

      Με τρίποντο του Φουρνιέ

    • Κυριαρχικός κάτω από το καλάθι ο Τζόουνς

      18:42:36

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj817ol2kdzd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • Τολιόπουλος τρίποντο

      18:40:26

      40-31 το σκορ.

    • Σαρώνει στα ριμπάουντ ο Ολυμπιακός

      18:39:27

      19 τα ριμπάουντ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Στο 40-28 το σκορ.

    • Φρενήρης ρυθμός στην πρώτη περίοδο του πέμπτου τελικού

      18:37:53

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj813mxcebg9?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • Βόμβα 3 πόντων από τον Ολυμπιακό

      18:37:20

      38-26 το σκορ μετά από τρίποντο και ένα δίποντο από τον Ολυμπιακό. Στο +12 ο Ολυμπιακός.

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj814xxxt75l?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • Θέλει τα ριμπάουντ ο Αταμάν

      18:35:58

      Ο Αταμάν ψάχνει να βρει αντίδραση και ζητάει καλύτερα ριμπάουντ.

    • 31-24

      18:34:41

      Με καλάθι από τον Ναν.

    • Το απαιτητικό καλάθι του Βεζένκοφ για το +11 των Πειραιωτών

      18:34:10

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj811j1e2vvl?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • 31-21 το σκορ

      18:33:13

      Στο 6.14 της Β΄περιόδου.

    • Το κάρφωμα Μιλουτίνοφ μετά από reverse του Φουρνιέ

      18:31:36

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj80y7vwgh1d?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • 28-21 το σκορ

      18:28:17

      Νέο δύσκολο καλάθι από τον Σορτς.

    • Η προηγούμενη ένταση μεταξύ Ναν και Τζόουνς

      18:26:42

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj80wizrqvxt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • 26-19

      18:26:07

      Με καλάθι από τον Σορτς.

    • Η αγκαλιά Αταμάν - Μπαρτζώκα πριν το τζάμπολ

      18:24:58

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj809swa7rjt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • To αντιαθλητικό από τον Χέιζ Ντέιβις

      18:23:52

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dj80qrzee1ep?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

    • Τέλος η Α' περίοδος 26-17

      18:22:37

      26 - 17 η Ά περίοδος.

    • 26-15

      18:20:27

      Καλάθι από Σάσα Βεζένκοφ και τεχνική ποινή στον Ναν καθώς πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Βεζένκοφ.

    • Η ένταση στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη

      18:18:42

      24-15 από τον Μήτογλου.

    • Ένταση με Ναν και Τζόζεφ

      18:17:47

      Παρέμβαση του διαιτητή, μετά τα σπρωξίματα.

    • Αντιαθλητικό στον Ντέιβις

      18:16:37

      ...και δύο βολές για τον Ολυμπιακό. Το σκορ στο 22-13. Στο +9 ο Ολυμπιακός.

    • 20-13 το σκορ

      18:15:09

      Λίγο πριν το τέλος της Α΄ περιόδου

    • Ο Πετρούνιας στο γήπεδο

      18:14:30

      petrounias_olimpiakos_81967.jpg

    • 17-8 το σκορ

      18:12:38

      Κάρφωμα από Μιλουτίνοφ

    • Γρήγορο και δυνατό παιχνίδι

      18:11:16

      Το σκορ στο 13-8

    • 9-6 το σκορ

      18:10:34

      Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα 0-4.

    • 9-4 από τον Λεσόρ

      18:09:55

      Μετά την επίθεση του Ναν, ο Λεσόρ έκανε το 9-4

    • Εντολή για επίθεση στο καλάθι από τον Μπαρτζώκα

      18:08:43

      9-2 το σκορ. Εντολή Μπαρτζώκα για επίθεση στο καλάθι.

    • Στο +7 ο Ολυμπιακός

      18:07:13

      Τρομερό τρίποντο από Φουρνιέ και πρώτο Timeout μετά από 2:51, ο Αταμάν.

      9-2 το σκόρ

    • Πολύ ένταση στην αρχή του αγώνα

      18:04:52

      Δυνατό παιχνίδι στα πρώτα 2 λεπτά.

    • 2-2 με Λεσόρ

      18:04:00

      Με κάρφωμα ο Λεσόρ έκανε το 2-2, αλλά και νέο καλάθί από φουρνιέ 4-2.

    • Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός

      18:02:36

      Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Και πρώτο φάουλ στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εύστοχος κάνοντας το 2-0.

    • Έτοιμος ο Αταμάν και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού

      18:00:18

      ataman2_8ecc9.jpgolimpiakos_4_ea912.jpg

    • Οι πεντάδες των ομάδων

      17:58:13

      -Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ η πεντάδα του Ολυμπιακού

      -Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ εκείνη του Παναθηναϊκού.

    • Όλα έτοιμα για το μεγάλο παιχνίδι

      17:56:55

      Ένα μεγάλο, τεράστιο παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει.

    • Εικόνες από το ΣΕΦ

      17:53:29

      olimpiakos1_37a06.jpg

    • Εικόνες από το Τ-Center

      17:50:26

      panathinaikos1_328c2.jpegpanathinaikos2_f27dc.jpeg

    • Ο Αταμάν είναι στον πάγκο του

      17:48:45

      Όλα έτοιμα με τους προπονητές να είναι στις θέσεις τους.

    • Διαιτητές του αγώνα

      17:47:55

      Σήμερα τον μεγάλο 5ο τελικό διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος.

    • ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗΝ STOIXIMAN GBL ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

      17:46:12

      Παναθηναϊκός (40): (1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977,1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024)

      Ολυμπιακός (15): (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025)

      Άρης (10): (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)

      ΑΕΚ (8): (1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002)

      Πανελλήνιος (6): (1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957)

      Ηρακλής (2): (1928, 1935)

      ΠΑΟΚ (2): (1959, 1992)

      Νήαρ Ηστ (1): (1936)

      Πανεπιστήμιο Αθηνών (1): (1937)

    • Νέες εικόνες

      17:44:36

      {https://x.com/Paobcgr/status/2065779426021810354}

    • Οι φίλοι του Παναθηναϊκού από το «Telekom Center Athens»

      17:43:10

      Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα παρακολουθήσουν τον πέμπτο τελικό από το «Telekom Center Athens»

      {https://x.com/novasportsgr/status/2065806409250320821}

    • Αντίστροφη μέρτηση για τον μεγάλο τελικό

      17:41:38

      Οι πρώτες εικόνες από το ΣΕΦ

      olimpiakos_panathinaikos3_3e22e.jpgolimpiakos_panathinaikos_ebe01.jpgolimpiakos_panathinaikos2_af111.jpg

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