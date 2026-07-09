Με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2026, η ΑΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους προκειμένου να ολοκληρώσει χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις πριν αυτές παραγραφούν. Στο επίκεντρο βρίσκονται φάκελοι με υψηλό δημοσιονομικό ενδιαφέρον και σοβαρές ενδείξεις φοροδιαφυγής, ενώ οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και οι αυστηρές προθεσμίες αποτελούν τα βασικά «όπλα» της φορολογικής διοίκησης.

Η αντίστροφη μέτρηση για την παραγραφή χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων έως το τέλος του 2026 έχει σημάνει στην ΑΑΔΕ, η οποία επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθούν υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση εκκρεμών φακέλων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό δημοσιονομικό ενδιαφέρον και σοβαρές ενδείξεις φοροδιαφυγής, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 πολλές από αυτές δεν θα μπορούν πλέον να ελεγχθούν.

Στο μικροσκόπιο εισοδήματα, ΦΠΑ και τραπεζικές κινήσεις

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί όλες τις ελεγκτικές της δυνάμεις, εστιάζοντας σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Βασικό εργαλείο των ελεγκτών θα αποτελέσουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, αδικαιολόγητων αποκλίσεων μεταξύ τραπεζικών κινήσεων και φορολογικών δηλώσεων, αλλά και ύποπτων συναλλαγών.

Οι λίστες προτεραιότητας έως τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, έως το τέλος Σεπτεμβρίου όλες οι ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα θα πρέπει να αποστείλουν στην κεντρική διοίκηση αναλυτικές λίστες με τις υποθέσεις που οδηγούνται σε παραγραφή μέσα στο 2026. Από αυτές θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα οι φάκελοι με το μεγαλύτερο δημοσιονομικό ενδιαφέρον και τις ισχυρότερες ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2026

Οι προθεσμίες παραγραφής διαφοροποιούνται ανάλογα με το φορολογικό έτος και τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2026 παραγράφονται οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2022 που αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του myDATA και υπάγονται στο καθεστώς της τριετούς παραγραφής αντί της γενικής πενταετίας.

Λήγει η πενταετής προθεσμία για το φορολογικό έτος 2020

Παράλληλα, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020, που αφορούν τη χρήση 2019, εφόσον αυτές είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Την ίδια ημερομηνία ολοκληρώνεται και η δυνατότητα ελέγχου των τραπεζικών κινήσεων του 2020, ενώ οι κινήσεις λογαριασμών έως και το 2019 έχουν ήδη παραγραφεί.

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Παράταση λόγω εκπρόθεσμων δηλώσεων του 2018

Στην παραγραφή οδηγούνται επίσης υποθέσεις του φορολογικού έτους 2018, στις οποίες οι δηλώσεις της χρήσης 2018 κατατέθηκαν εκπρόθεσμα μέσα στο 2024. Στις περιπτώσεις αυτές η καθυστερημένη υποβολή ενεργοποίησε τριετή παράταση της αρχικής πενταετούς προθεσμίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2015, όπου λήγει η δεκαετής δυνατότητα ελέγχου για περιπτώσεις στις οποίες προέκυψαν μεταγενέστερα στοιχεία που στοιχειοθετούν σοβαρή φοροδιαφυγή, όπως η χρήση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Οριστικό τέλος στους ελέγχους για το φορολογικό έτος 2010

Παράλληλα, ολοκληρώνεται και η δεκαπενταετής περίοδος ελέγχου για υποθέσεις του φορολογικού έτους 2010, στις οποίες δεν είχε υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή αυτή είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η δήλωση υποβάλλεται στα τελευταία χρόνια της περιόδου αυτής, η συνολική διάρκεια της παραγραφής δεν μπορεί να υπερβεί τα 15 έτη.