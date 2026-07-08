Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών της εγκυκλίου της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου.

Σε ισχύ τίθενται οι νέες διατάξεις του νόμου 5313/2026, τις οποίες κοινοποίησε η ΑΑΔΕ με εγκύκλιό της, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές σε φορολογικά, στεγαστικά και κοινωνικά ζητήματα. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τη στήριξη της προσιτής κατοικίας, τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς και παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμους, στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τις επιδοτήσεις που θα καταβληθούν από το 2026 και αφορούν μισθώματα από το 2025 και μετά.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέα οικονομική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί έως και σε δύο μηνιαία ενοίκια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται ετησίως και προβλέπεται να είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιζόμενη με οφειλές προς το Δημόσιο.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει επίσης αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ για φυσικά πρόσωπα, ενώ επεκτείνονται οι δυνατότητες περιορισμού των κατασχέσεων για όσους εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις των οφειλών τους.

Επιπλέον, εισάγονται μέτρα για την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας και περιορισμοί στις νέες εγγραφές ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

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Στο ίδιο νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις, παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και σειρά φορολογικών και διοικητικών αλλαγών που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα.