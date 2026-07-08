Αύριο στις 12 θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη.

Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, με συγγενείς και φίλους να την αποχαιρετούν, μία εβδομάδα μετά την εμπρηστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, στις 12:00, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Τα στοιχεία της δωρεάς είναι: Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Το παρών στη κηδεία θα δώσει και ο πρωθυπουργός αλλά και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα.

Στην τελετή θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της και να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της.

Παράλληλα, στην κηδεία αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και θεσμικών φορέων. Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα παρευρεθεί η εκπρόσωπος Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει η βουλευτής Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα.