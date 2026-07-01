Για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.

Συλληπητήριο μηνύμα για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα έστειλε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε τον αποτροπιασμό του για την απώλεια της κα. Νέστορα, με την εγκληματική εμπρηστική επίθεση εναντίον των στελεχών της ΝΔ να έχει συγκλονίσει άπαντες.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μία δημοκρατία, ενώ η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της κοινή υποχρέωση όλων.