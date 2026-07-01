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«Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι «σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες».

Σημειώνεται ότι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη σε ΜΕΘ, μετά από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια στην Θεσσαλονίκη, άφησε την τελευταία της πνοή λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης.

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