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Βασική αλλαγή αποτελεί η καθιέρωση ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε οφειλή, ενώ παράλληλα εισάγονται ψηφιακά αποδεικτικά είσπραξης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις πληρώνουν τις οφειλές τους προς την Εφορία.

Βασική αλλαγή αποτελεί η καθιέρωση ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε οφειλή, ενώ παράλληλα εισάγονται ψηφιακά αποδεικτικά είσπραξης. Στόχος της νέας διαδικασίας είναι η απλούστευση των συναλλαγών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Μέσα από επτά βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις, παρουσιάζονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για το νέο σύστημα πληρωμών της ΑΑΔΕ.

1. Τι αλλάζει στην πληρωμή των φορολογικών οφειλών;

Η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο όλες οι φορολογικές οφειλές θα εξοφλούνται μέσω ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής.

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Το σύστημα θα αφορά τόσο τις απλές οφειλές όσο και εκείνες που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, προσφέροντας ενιαία διαδικασία για κάθε είδους φορολογική υποχρέωση.

2. Τι είναι ο μοναδικός κωδικός πληρωμής;

Ο νέος κωδικός αποτελεί την εξέλιξη της γνωστής «Ταυτότητας Οφειλής» για τις απλές οφειλές και της «Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής» για τα χρέη που βρίσκονται σε ρύθμιση.

Κάθε οφειλή θα διαθέτει τον δικό της μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα παραμένει ενεργός μέχρι την πλήρη εξόφλησή της.

3. Ποια στοιχεία περιλαμβάνει ο κωδικός;

Ο μοναδικός κωδικός πληρωμής θα περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με τον φορολογούμενο και την οφειλή του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ΑΦΜ του οφειλέτη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη βεβαίωση της οφειλής ή τη ρύθμιση στην οποία έχει ενταχθεί.

4. Θα μπορεί να καταβληθεί μέρος της οφειλής;

Ναι, ο φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλεί είτε το σύνολο του ποσού είτε μέρος της οφειλής ή της δόσης μιας ρύθμισης.

Ωστόσο, η μερική καταβολή δεν αλλάζει τους όρους μιας ενεργής ρύθμισης. Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, η ρύθμιση μπορεί να χαθεί.

5. Πώς θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές;

Οι πληρωμές θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADE app, με χρήση IRIS ή κάρτας.

Παράλληλα, θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες οι τραπεζικές επιλογές, όπως internet banking, mobile banking, phone banking, ΑΤΜ και τραπεζικά καταστήματα.

6. Πού θα βρίσκει ο φορολογούμενος τον κωδικό πληρωμής;

Ο μοναδικός κωδικός θα εμφανίζεται μέσα από το myAADE στις αντίστοιχες ενότητες:

«Ο Λογαριασμός μου / Οφειλές εκτός Ρύθμισης / Πληρωμή»

«Ο Λογαριασμός μου / Οφειλές σε Ρύθμιση / Πληρωμή»

Ο φορολογούμενος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να εκτυπώνει τον κωδικό για τη διευκόλυνση της πληρωμής.

7. Τι αλλάζει στα αποδεικτικά πληρωμής;

Τα αποδεικτικά είσπραξης περνούν πλέον σε ψηφιακή μορφή. Θα είναι διαθέσιμα μέσω του myAADE με χρήση των κωδικών TAXISnet.

Παράλληλα, η εγκυρότητά τους θα μπορεί να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά, ακόμη και μέσω QR code, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στους φορολογούμενους.