Ολοκληρώθηκε η τοποθέτησή τους από τα συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των «Γαλάζιων Σημαιών» σε παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Όπως είχε ανακοινωθεί από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, όσον αφορά τον Δήμο Μυτιλήνης με Γαλάζια Σημαία βραβεύτηκαν 14 παραλίες για το 2026 και συγκεκριμένα:

Άγιος Ισίδωρος Άγιος Ερμογένης Βοτσαλάκια - Σκάλα Νέων Κυδωνιών Ευρειακή Γέρας Κανόνι Θέρμης Κράτηγος - 1η Καντίνα Κράτηγος - 2η Καντίνα Νησέλι Χαραμίδας Σκάλα Μυστεγνών Ταρσανάς Τάρτι Τσαμάκια Φαρά Χαραμίδα

Πηγή: tonisi.gr