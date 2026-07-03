Ο ισπανικός Νόμος περί Ακτών είναι πολύ αυστηρός και απαγορεύει μια σειρά από «ενοχλητικές» συνήθειες που συναντούμε στις ελληνικές παραλίες.

Η Ισπανία έχει μάλλον την αυστηρότερη νομοθεσία παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την ορθή συμπεριφορά στις παραλίες, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο βαριών προστίμων που μπορούν να μετατρέψουν ένα ταξίδι αναψυχής σε... εφιάλτη.

Η Idealista, η κορυφαία πλατφόρμα ακινήτων της Ισπανίας, συνέταξε μια λίστα με τα απαγορευμένα στις ισπανικές παραλίες. Ενώ ορισμένες απαγορεύσεις μπορεί να φαίνονται προφανείς, άλλες ενδέχεται να διαφύγουν της προσοχής των ταξιδιωτών, καθώς θεωρούνται νόμιμες σε πολλές χώρες.

Για παράδειγμα, η χρήση σαπουνιού ή σαμπουάν στα ντους τιμωρείται με πρόστιμο 750 ευρώ, ενώ η ούρηση στη θάλασσα μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 705 ευρώ.

Αν και η ιδέα της διανυκτέρευσης στην αμμουδιά μπορεί να περιλαμβάνεται στα αγαπημένα σχέδια κάποιων, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 40 έως 1.500 ευρώ, ιδιαίτερα στη Βαλένθια. Ωστόσο, μερικά από τα πιο τσουχτερά πρόστιμα αφορούν την παράνομη κατασκήνωση, καθώς σε ορισμένους δήμους, συμπεριλαμβανομένης και πάλι της Βαλένθια, μπορούν να φτάσουν έως και τα 3.000 ευρώ.

Στη λίστα με τα... απαγορεύματα τα κατοικίδια, οι ρακέτες και οι «κλεισμένες» θέσεις με πετσέτες

Αναλυτικά, η πλήρης λίστα με τις απαγορεύσεις και τα πρόστιμα στις ισπανικές παραλίες διαμορφώνεται ως εξής:

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Τα κατοικίδια στην παραλία απαγορεύονται στις περισσότερες ακτές, με εξαίρεση τους σκύλους οδηγούς, και τα πρόστιμα φτάνουν έως και τα 3.000 ευρώ.

Επίσης, υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τα πάρτι στην παραλία και τη δυνατή μουσική, με τα πρόστιμα να αγγίζουν τα 22 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις και τα 750 ευρώ για πολύ δυνατή μουσική.

Το παράνομο υπαίθριο εμπόριο και η πώληση αγαθών χωρίς άδεια μπορεί να κοστίσει στους παραβάτες έως και 1.500 ευρώ.

H τοποθέτηση σκηνών χωρίς άδεια επιφέρει σε ορισμένους δήμους, όπως στη Βαλένθια, πρόστιμα από 1.501 έως 3.000 ευρώ, ενώ η διανυκτέρευση στην παραλία επισύρει πρόστιμα από 40 έως 1.500 ευρώ, κυρίως στη Βαλένθια.

H χρήση σαπουνιού ή σαμπουάν στα ντους απαγορεύεται σε εθνικό επίπεδο και τιμωρείται με πρόστιμο 750 ευρώ, ενώ η ούρηση στη θάλασσα μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 705 ευρώ σε περιοχές, όπως το Βίγκο.

Η κράτηση θέσης στην παραλία με τη χρήση πετσετών ή ομπρελών μπορεί να κοστίσει στους παραβάτες έως και 750 ευρώ στο Μπένιντορμ και 300 ευρώ στη Μάλαγα, ενώ σε περιοχές όπως το Μπένιντορμ και το Σαν Χαβιέρ στη Μούρθια απαγορεύονται οι ρακέτες, με πρόστιμα που αγγίζουν επίσης τα 3.000 ευρώ.

Η κολύμβηση με κόκκινη σημαία αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και δαπανηρή δραστηριότητα, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και τα 3.000 ευρώ.

Αναφορικά με το κάπνισμα, πολλές παραλίες είναι πλέον ζώνες μη καπνιστών και το πρόστιμο για τους παραβάτες μπορεί να φτάσει τα 450 ευρώ.

Η κατανάλωση αλκοόλ, αν και μερικές φορές παραβλέπεται, μπορεί να κοστίσει από 1.501 έως 3.000 ευρώ στην παραλία ή στους παραθαλάσσιους πεζόδρομους.

Τέλος, η απόρριψη σκουπιδιών και η εγκατάλειψη απορριμμάτων στην παραλία επισύρει πρόστιμα που κυμαίνονται από 751 έως 1.500 ευρώ.

Πηγή: money-tourism.gr