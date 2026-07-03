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Με απλά υλικά που ήδη υπάρχουν στην κουζίνα, μπορείτε να έχετε ένα αποτελεσματικό καθαριστικό που συνδυάζει οικονομία, πρακτικότητα και φυσική καθαριότητα.

Το λεμόνι είναι από εκείνα τα ταπεινά υλικά που κρύβουν εκπληκτική δύναμη μέσα στο σπίτι.

Δεν χρησιμοποιείται μόνο στη μαγειρική, αλλά είναι γνωστό για τις καθαριστικές και απολυμαντικές του ιδιότητες, ενώ βοηθά και στην εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών, ακόμη και στην απώθηση εντόμων.

Όταν όμως συνδυαστεί με τη μαγειρική σόδα, δημιουργείται ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό φυσικό καθαριστικό. Η σόδα είναι επίσης γνωστή για τη δράση της στον καθαρισμό και τη λεύκανση επιφανειών, κάτι που κάνει τον συνδυασμό τους μια οικονομική και οικολογική λύση για το σπίτι, χωρίς χημικά.

Πώς να φτιάξετε το μείγμα

Το μείγμα βασίζεται στη φλούδα του λεμονιού και όχι στον χυμό του.

Θα χρειαστείτε:

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Φλούδες από 2 λεμόνια

Λίγο νερό

2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα

Βάζετε τις φλούδες στο μπλέντερ μαζί με λίγο νερό, μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη πάστα. Στη συνέχεια προσθέτετε τη μαγειρική σόδα και ανακατεύετε καλά. Το μείγμα μπορεί να αποθηκευθεί σε ένα βαζάκι με καπάκι, ώστε να το χρησιμοποιηθεί όποτε χρειάζεται.

Πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

Αυτό το φυσικό καθαριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην καθημερινή καθαριότητα του σπιτιού.

Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από φλιτζάνια καφέ και τσάι ενώ καθαρίζει πάγκους κουζίνας και πλακάκια, αφήνοντας μία αίσθηση φρεσκάδας

Παράλληλα εξουδετερώνει οσμές από μαγείρεμα και τρόφιμα, ενώ βοηθά στον καθαρισμό καμένων λιπών και υπολειμμάτων σε κατσαρόλες και τηγάνια.